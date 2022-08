SENA Huila realizará feria de servicios dirigida a población en condición de discapacidad

Comprometido con brindar servicios integrales a toda la comunidad, el SENA Regional Huila realizará en Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito una feria de servicios dirigida a personas en condición de discapacidad.

Con el objetivo de ofrecer orientación completa, personalizada y oportuna, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Huila, realizará importante feria en la que dará a conocer el completo portafolio de servicios al que la población con discapacidad puede acceder.

“Durante la feria vamos a socializar información correspondiente a los programas de formación titulada, continua y especializada, convocatorias laborales y uso del aplicativo de la Agencia Pública de Empleo, elaboración de hojas de vida, registro en la página Sofíaplus, además de los procesos de certificación por competencias y requisitos para acceder y ser beneficiarios de Fondo Emprender”, manifestó Johana Andrade González, coordinadora regional de la Agencia Pública de Empleo.

En dicha actividad que se desarrollará el viernes 19 de agosto, se orientará a los asistentes según el interés ocupacional, para ello, pueden acercarse al auditorio de la Agencia Pública de Empleo del SENA en Neiva, de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 4 p.m., en el SENA Pitalito, de 8 a.m. a 11 a.m., en Garzón de 2 p.m. a 4 p.m. y en La Plata de 8 a.m. a 12 p.m.

“Invito a todas las personas en condición de discapacidad para que participen en la feria de servicios del SENA Huila y conozcan la ruta de atención y el portafolio de servicios”, puntualizó la funcionaria.

Es de destacar que, en lo corrido del año 2022, el SENA regional Huila ha logrado resultados interesantes en la población mencionada. Muestra de ello es la capacitación a 684 aprendices y colocación laboral de 36 buscadores que hoy cuentan con empleo digno y formal.

De esta manera, el SENA Regional Huila continúa beneficiando a todas las poblaciones del departamento.