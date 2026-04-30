Satena inicia ruta Neiva – Medellín: más oportunidades para disfrutar del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro

La aerolínea SATENA anunció la apertura de la nueva ruta Neiva – Medellín y Medellín – Neiva, una conexión estratégica que facilitará el acceso de viajeros y dinamizará la llegada de turistas al departamento del Huila. El anuncio fue realizado por el presidente de la aerolínea, el mayor general Óscar Zuluaga.

Esta nueva ruta se suma a las conexiones ya existentes entre Neiva – Cali y Bogotá – Pitalito, lo que permitirá fortalecer la conectividad aérea del departamento y promover un mayor flujo de visitantes, especialmente desde Antioquia y su capital, Medellín.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, destacó la importancia de esta nueva conexión para el desarrollo regional. “Hay rutas importantes como Neiva – Cali, Bogotá – Pitalito y ahora se suma esta nueva ruta Neiva – Medellín que valoramos y reconocemos”, afirmó.

Por su parte, el mayor general Óscar Zuluaga resaltó el trabajo articulado para ampliar la conectividad aérea en el país. “Hoy, en un trabajo que hemos venido desarrollando, queremos anunciar la apertura de la ruta Neiva – Medellín. Estamos también fortaleciendo la ruta Cali – Neiva y ahora vamos a apostarle a la conectividad con Medellín”, señaló.

La apertura de esta nueva ruta coincide con la realización del Festival de San Juan y San Pedro en el Huila, una de las festividades culturales más importantes del sur del país, lo que permitirá incentivar la llegada de turistas, dinamizar la economía regional y aumentar la ocupación hotelera en Neiva y otros municipios.

Se espera que la operación de la ruta inicie en el mes de junio, con vuelos programados los días lunes, miércoles y viernes, consolidando al Huila como un destino cada vez más accesible y atractivo para los viajeros nacionales.