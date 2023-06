Sembratón por el Huila llegó al municipio de Campoalegre

La campaña del gobierno “Huila Crece”, liderada por FONVIHUILA, “Siembra un árbol, construye vida”, llegó hasta el municipio de Campoalegre, donde 200 familias beneficiadas con sus mejoramientos de vivienda contribuirán sembrando un árbol para mejorar la calidad de vida de los campoalegrunos, mejorando su medio ambiente.

Son más de $2.100 millones, los que el gobierno de Luis Enrique Dussán López ha invertido para el mejoramiento de las viviendas de 200 familias en zona rural y urbana del municipio de Campoalegre. Los beneficiados recibieron la visita del director del Fondo de Vivienda del Departamento del Huila FONVIHUILA, Andrés Felipe Puentes, con su grupo de trabajo, con el fin de evaluar la calidad de las obras realizadas.

“Hemos llegado a Campoalegre, haciéndole seguimiento a los proyectos que se vienen ejecutando en este importante municipio, tenemos proyectos de mejoramiento urbano, mejoramiento rural, también reubicaciones de ola invernal, es un seguimiento constante para que estas inversiones lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan y saber que se ejecutan con las especificaciones técnicas correspondientes. Son inversiones que están por encima de los 2.100 millones de pesos, que llegan a más de 200 familias del municipio de Campoalegre. Hicimos un seguimiento a un proyecto que se ejecuta aquí en el sector urbano, 66 mejoramientos locativos, tiene un avance superior del 90%, que esperamos se entregue en los próximos días. Nos vamos muy contentos, las obras se han ejecutado en buena forma, la comunidad está muy contenta por el trabajo articulado que se hace el gobierno departamental junto con el Municipio y la comunidad”, indicó el Director.

Adicionalmente indicó que, “a las personas que son beneficiadas de estos proyectos se les entregaron algunos árboles que se sembraron en sus casas y en zonas verdes del municipio, donde también queremos contribuir a la parte medio ambiental, en la etapa de ejecución, en la etapa final, y empoderar a la comunidad para que entre todos ayudemos a conservar el medio ambiente”.

Elizabeth Motta Álvarez, alcaldesa del Municipio de Campoalegre, destacó al apoyo del gobierno departamental. “La capital arrocera del Huila siente un especial agradecimiento con el compromiso y la disciplina del Departamento, hoy en cabeza de Luis Enrique Dussán López, nuestro señor gobernador, porque definitivamente ha observado la enorme necesidad y el déficit de vivienda que tiene el municipio de Campoalegre, y fue así como empezaron a gestarse proyectos de viviendas locativas, dándoles mejor calidad de vida a las familias. Hoy recibimos la visita del equipo interdisciplinario del FONVIHUILA, por supuesto inmensamente agradecidos por esos avances, por la inspección, por recibir esos reportes de cada uno de los beneficiarios que se visitaron de esas mejoras locativas. Agradecerle a todos los articuladores por hacer realidad este beneficio para mi municipio”, dijo.

Amalfi Reyes, habitante del municipio de Campoalegre, manifestó la importancia de la actividad ecológica que realiza el Gobierno Departamental. “Como siempre, agradecerle a la Gobernación porque no nos abandona, porque lo que están haciendo con estos arreglos de estos arbolitos es maravilloso, es el pulmón del mundo y esto es lo que queremos”.

Marleny Bonilla de Lasso, beneficiaria de los programas de mejoramiento de vivienda agradeció igualmente el apoyo del Gobierno ‘Huila Crece’. “Recibí el apoyo para los pisos en la sala, corredor, cocina….ahh y me regalaron un arbolito para sembrarlo, muy agradecida con el Gobernador, con todos los que me han apoyado con este auxilio. Nunca había recibido una teja de zinc por parte del gobierno. Y ahora estoy muy contenta con el piso nuevo”.

Caso similar el de doña Rosaura Lugo Arias, quien fue favorecida con el beneficio del gobierno departamental. “Muy agradecida porque me apoyaron, todo lo hicieron muy bien, gracias al Señor y al doctor Luis Enrique, me enchaparon, me dieron el tanque, los baños y me le pusieron las puertas a la casa, quedó muy bonito, muy agradecida”.

Más proyectos en materia de vivienda para Campoalegre

La alcaldesa Elizabet Motta Álvarez manifestó a la vez que el municipio también ha sido beneficiado con otros tres proyectos que muy pronto se convertirán en realidad para su localidad. ”Viene una vivienda articulada para la ruralidad, vienen otras actividades en esta misma línea, porque realmente aplicamos a tres proyectos y sea la oportunidad para agradecer los 39 mejoramientos de vivienda por ola invernal que también tuvo el municipio de Campoalegre, donde cada beneficiario recibió alrededor de 13 millones de pesos, es una actividad maravillosa, majestuosa que se hizo de manera muy oportuna por parte del departamento”.