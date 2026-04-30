El país inicia una nueva era en salud mental: Senador González Villa

Colombia está construyendo una nueva arquitectura de organización, acción y conciencia en salud mental.

El senador Carlos Julio González Villa, coordinador de la Comisión de Salud Mental del Senado, lideró una nueva sesión en la que el Ministerio de Salud presentó avances de la Encuesta Nacional de Salud Mental, uno de los instrumentos más importantes para entender la realidad de los colombianos en esta dimensión y tomar decisiones para mejorar la prevención y la atención.

“En materia de salud mental, las cifras evidencian un panorama preocupante en el país, además de lamentable y doloroso”, indicó González Villa, quien también es profesional de la salud.

De acuerdo al Boletín de Salud Mental 2024-2025, a corte del tercer trimestre de 2025, se registraron 2.066 suicidios en Colombia, con una marcada brecha de género: el 79% de los casos corresponde a hombres, siendo adultos (46,7%) y jóvenes (26,1%) los grupos más afectados.

A esto se suma la alta prevalencia de trastornos mentales en la población. Se estima que el 10,9% de los colombianos ha padecido depresión en algún momento de su vida, mientras que los síntomas de ansiedad afectan en mayor proporción a las mujeres (11,4%) frente a los hombres (7,8%).

“La situación es especialmente crítica en la juventud, identificada como el grupo con mayor riesgo de trastornos de ansiedad y consumo de sustancias psicoactivas, influido por factores como el ciberacoso y la exposición a la violencia, entre otros”, agregó González Villa.

Durante la sesión, el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, expuso los adelantos de la V Encuesta Nacional de Salud Mental, considerada la más robusta en la historia del país.

La encuesta tiene una cobertura en los 32 departamentos, incluida la capital del país, Bogotá, y 313 municipios, con un total de 57.503 hogares visitados, de los cuales 53.017 entregaron información de calidad. Actualmente, el proceso avanza en la etapa de consolidación y análisis de resultados.

Política Nacional

El Ministerio también presentó avances en la ejecución de la reciente Política Nacional de Salud Mental, que incluye un enfoque integral basado en atención, asistencia técnica regional, infraestructura, fortalecimiento de redes, investigación y formación de talento humano.

Dentro de las apuestas estratégicas se destacan la creación de una red nacional de salud mental, el fortalecimiento de 39 centros de referencia y la reapertura del Hospital San Juan de Dios como referente nacional.

El viceministro Urrego señaló además que se avanza en la formación de más de 17.000 personas en salud mental, entre ellas 8.624 profesionales de la salud y 9.492 líderes sociales y comunitarios, como parte de una estrategia para cerrar brechas de atención y fortalecer la capacidad del país en este campo.

En materia de atención, el Gobierno reportó la intervención directa a 33.951 familias en situación de riesgo social y psicológico, mediante acciones de acompañamiento psicosocial, detección temprana y activación de rutas de atención.

En este contexto, el senador González Villa destacó que Colombia está dando un paso decisivo hacia un modelo que reconoce los determinantes sociales de la salud mental, fortalece la prevención y promueve una atención más cercana a las comunidades.

“El país está construyendo una nueva arquitectura en salud mental que integra educación, bienestar y desarrollo humano. No podemos seguir viendo la salud mental como un tema marginal; es la base de una sociedad más equilibrada y con mayores oportunidades”, afirmó.

En la sesión participaron las senadoras Karina Espinosa, Aída Avella y Martha Peralta, integrantes de la comisión, además de los equipos técnicos del Ministerio de Salud.