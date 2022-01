¿Qué hacer si extravió su carné de vacunación?

El carnet de vacunación es un documento exigido en las IPS y puestos de vacunación contra el Covid-19, pero puede llegar a extraviarse.

Los colombianos siguen acudiendo en un promedio de 200.000 personas diarias a recibir sus vacunas contra el Covid-19. En Colombia, para poder aplicarse la vacuna es necesario presentar el documento de identificación, sea la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, además del carnet de vacunación que certifique las dosis que lleva aplicadas el paciente.

Puede ocurrir que, por las vacaciones, por portar este documento en la ropa, cambiarse el saco o tener los documentos en otro bolso, el carnet de vacunación termine en el canasto de la ropa sucia, dentro de la lavadora, en la basura o se extravíe.

Si usted es de los colombianos que irá estos días por su segunda dosis de la vacuna o a pedir la dosis de refuerzo, lo cierto es que no podrá vacunarse sin presentar el respectivo carnet.

¿Qué hacer cuando no tiene el carnet de vacunación?

En caso de no llevarlo, no se le podrá aplicar la dosis y así usted descargue el certificado digital de vacunación, ese documento en pdf no será válido para presentarlo en la IPS.

La solución es sencilla. Lo que debe hacer un ciudadano que haya perdido su carnet de vacunación contra el Covid-19, es tramitar una denuncia de pérdida de documento en la página web de la Policía Nacional, la cual sirve como garante.

“Este documento de denuncia se debe presentar en los puntos de vacunación, en los casos en que las personas aún requieren aplicación de segundas dosis o de refuerzo. De esta manera, el personal vacunador puede verificar la autenticidad del documento y aplicar las dosis que hacen falta del biológico, así como entregar un nuevo carné físico con la información correcta”, indica la entidad.

Ahora, si usted desea aplicarse la segunda dosis o refuerzo de la vacuna y sabe que no tiene a la mano el carnet de vacunación, es requisito portar como identificación el pdf impreso de su constancia de pérdida de documento acreditado por la Policía Nacional. Cabe señalar que esta hoja no se considera una denuncia penal o documento de identificación. No intente presentar el pdf de su certificado digital de vacunación, ya que no será aceptado en la IPS.

Según la Secretaría de Salud de Bogotá, presentar el carné físico, digital o el certificado de denuncia de pérdida del documento sanitario, es indispensable a la hora de continuar con el proceso de inmunización y completar el esquema requerido para cada persona.