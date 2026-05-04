Berry House apuesta por humanizar su cadena de valor en Colombia y presenta «Guardianes de la Frescura»

Experiencia comprobada: Berry House cuenta con más de 3 años en el mercado Colombiano, llevando a la puerta de la casa de muchos colombianos, las berries más frescas y premium.

Propuesta integral: Combinación única de calidad, equipo humano y efectividad de entrega.

En un mercado donde la frescura suele ser una promesa abstracta, Berry House Colombia decide darle un giro radical: hacerla visible, tangible y profundamente humana.

Con el lanzamiento de “Guardianes de la Frescura”, la marca presenta una campaña que rinde homenaje a las personas que hacen posible que cada berry llegue en condiciones óptimas a la mesa de los colombianos. No se trata solo de quienes cosechan, sino de todos quienes, a lo largo de la cadena, protegen, cuidan y aseguran la calidad del producto en cada etapa del recorrido.

La iniciativa pone en el centro a los colaboradores como protagonistas: rostros reales que encarnan el compromiso, la precisión y la dedicación detrás de cada fruta. Desde el campo hasta la distribución, cada persona cumple un rol clave en resguardar uno de los atributos más valorados por los consumidores: la frescura.

Actualmente, la operación en Colombia cuenta con aproximadamente 500 colaboradores, de los cuales cerca del 50% son agricultores. Dentro de este grupo, el 80% corresponde a mujeres cabeza de hogar, quienes encuentran en esta actividad una fuente estable de

ingresos y oportunidades de desarrollo para sus familias y comunidades. Este enfoque refuerza el compromiso de la compañía con la inclusión y el empoderamiento femenino.

En términos de operación, Berry House ha consolidado un ecosistema productivo que integra cultivo, distribución y comercialización de frutos rojos. A través de sus diferentes canales, la compañía distribuye más de 150 toneladas de berries al mes en todo el país y realiza aproximadamente 84.000 pedidos mensuales a hogares y negocios.

El crecimiento de la marca ha sido acelerado, registrando un aumento de más del 200% frente al último año y superando el 400% desde el inicio de su operación en Colombia hace tres años. Actualmente, Berry House tiene presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Cali, consolidándose como un referente en el segmento de berries premium.

De cara al futuro, la compañía proyecta un crecimiento del 80% en ventas para 2026, con planes de expansión a nuevas ciudades como Bucaramanga en julio de 2026 y el Eje Cafetero en febrero de 2027. Este crecimiento también estará acompañado de la generación de empleo, con una proyección del 20% adicional en su planta de colaboradores, priorizando la vinculación de mujeres cabeza de hogar.

En este contexto de crecimiento y consolidación, “Guardianes de la Frescura” cobra aún mayor relevancia como una apuesta estratégica de la marca. A través de una narrativa cercana y auténtica, la campaña busca conectar con los consumidores desde un lugar más emocional y transparente, mostrando lo que pocas veces se ve: el trabajo silencioso y riguroso que sostiene la promesa de marca, así como las historias humanas detrás de cada proceso.

En un escenario donde los consumidores valoran cada vez más el origen, los procesos y las historias detrás de los productos que consumen, Berry House da un paso al frente y apuesta por visibilizar su cadena de valor como un activo estratégico, reforzando la confianza y diferenciación en el mercado colombiano.

“En Berry House entendemos que la frescura no comienza en el producto, sino en las personas. Este es un proceso profundamente delicado, donde cada decisión impacta el resultado final. Y ahí, el rol de las mujeres es fundamental: su dedicación, precisión y cuidado marcan una diferencia que se siente en cada berry que entregamos. ‘Guardianes de la Frescura’ es también una forma de reconocer ese trabajo que muchas veces no se ve, pero que lo hace todos los días. En silencio, con cuidado y con mucho amor”, señala Sebastián Salamanca – Gerente Ecommerce Berry House.

La campaña ya está desplegándose en distintas plataformas y acciones de comunicación, consolidándose como una de las apuestas más relevantes de la marca en Colombia.

Berry House es una empresa que sigue afianzando su relación con el consumidor, fortaleciendo un crecimiento de hasta un un 300% desde su apertura y que hace parte de Hortifrut, empresa líder en la producción y comercialización de berries (arándanos, frambuesas, moras y frutillas) en el país.