Presidentes de potencias mundiales apoyan a Gustavo Petro

El mundo recibió con gran entusiasmo la elección del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro, pero especialmente los presidentes de las potencias del mundo que ya se comunicaron con él. Se puede, sanemos juntos: Carlos Vives tras victoria de Petro.

En tiempo récord, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, el presidente de Rusia Vladimir Putin, los embajadores de Alemania, Reino Unido entre otros ya felicitaron a Petro.

La primera potencia del mundo Estados Unidos se comunicó con su jefe de estado Joe Biden a los 2 días de ser elegido presidente de Colombia Gustavo Petro.

“Subrayó que espera trabajar con el presidente electo para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral, incluyendo el cambio climático, la seguridad sanitaria y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016”, dice un comunicado de la embajada de EE. UU en Colombia.

Great to speak with Colombian President-Elect @petrogustavo to congratulate him on his election. We discussed the longstanding U.S.-Colombia partnership and how we can work together to enhance inclusive economic prosperity, combat climate change & further deepen our relationship.

