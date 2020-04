Posible acto de corrupción en elección de rector de Universidad Surcolombiana

En un verdadero calvario y hervidero se está convirtiendo la elección del nuevo rector en propiedad de la Universidad Surcolombiana.

En sesión del pasado 23 de abril, se vio la necesidad de hacer nombramiento de un nuevo rector encargado, el vicerrector administrativo, Edwin Trujillo Cerquera.

En una sesión que puede considerarse atípica, quedó frustrada lo que parecía era la verdadera intención de algunos de los miembros de esa colectividad: el nombrar en propiedad a la candidata Nidia Guzmán Durán.

En el decurso de la sesión la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad, advirtió que el candidato e integrante de la terna Nelson Gutiérrez, no cumplía requisitos para ejercer el cargo de Rector, aspecto que por sí solo, pone en duda la legitimidad del proceso, siendo públicamente conocido y comentado que este candidato fue ternado por su cercanía con el senador Rodrigo Villalba Mosquera, característica que comparte también con la candidata Nidia Guzmán.

Este medio de comunicación había predicho tal circunstancia en nota de prensa publicada el pasado 5 de marzo. “Ternado de la Rectoría de Universidad Surcolombiana no cumpliría para el cargo”.

Fuentes de este medio de comunicación en la USCO señalan que la intención de varios miembros del Consejo Superior Universitario, era aprovechar la coyuntura de la pandemia que azota el país y al mundo, para tratar de elegir directamente y en propiedad a la docente Nidia Guzmán Durán, con el argumento que la situación de salud pública impediría llevar a cabo las elecciones.

Pero esa intención se vio frustrada, cuando al Consejo Superior Universitario se hizo llegar una denuncia interpuesta por un anónimo ante la Procuraduría General de la Nación, en contra del decano de la Facultad de Derecho Leonel Sanoni Charry, en contra del representante de los egresados, señor Cesar Julián Salas Escobar, quien es servidor público vinculado al Ministerio de Transporte y en contra de la candidata Nidia Guzmán, en la cual se señala que “en conjunto y de manera sistemática, utilizando sus cargos y representaciones en el CSU para presionar e inclinar de forma ilegítima e ilegal su apoyo, con el fin de favorecer la elección de Nidia Guzmán como rectora de la Universidad Surcolombiana”.

La denuncia disciplinaria se hace con sustento en unas grabaciones a las cuales ha tenido acceso este medio de comunicación en las cuales se identifican a la Candidata y docente Nidia Guzmán, el decano de la Facultad de Derecho Leonel Sanoni Charry, y una tercera persona que el denunciante afirma, es Cesar Julián Salas, estos dos últimos miembros en propiedad del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana.

Se pudo constatar, con fuentes del mismo Consejo Superior que para quedar ternada Nidia Guzmán Durán, contó con los votos de Julián Salas y de Leonel Sanoni Charry, lo que evidenciaría una conducta reprochable de los dos miembros de ese Consejo, quienes como miembros de ese órgano colegiado tienen prohibido por varias normas nacionales y de la misma universidad, favorecer candidatos en procesos electorales como el que precede la elección del Rector de la Universidad.

Es evidente que el conjunto de archivos hacen parte de una misma reunión, no siendo especificado en donde se llevó a cabo, evidenciándose que los dos consejeros son afectos a dicha campaña al punto que habla de revisiones de hojas de vidas.

Se indaga a la candidata Nidia Guzmán, sobre “porque Karol Ortigoza nos está cascando”, “no es ella luego del equipo del Senador?”, se refiere la grabación a la diputada y hoy presidente de la Asamblea Departamental y por supuesto, a su jefe político el senador Rodrigo Villalba Mosquera. A dicho cuestionamiento la candidata a la rectoría contesta “se supone”.

En otra parte de la grabación se hace referencia a la molestia que tendría la actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Navarra, Martha Cecilia Abella, por la integración de la terna y por el hecho de que “Alfredo no quedó en la terna”, haciendo referencia a Alfredo Vargas, anterior Secretario de Educación del Municipio de Neiva.

En una tercera parte de la grabación, nuevamente hacen referencia a Alfredo Vargas, quien el decano refiere que llegó con muchas ínfulas. Es llamativo que el decano Sanoni Charry, enuncia que le va a dar carga de trabajo para que se mantenga “entretenido”, a lo que el consejero Salas responde que “él no va a estar acá, pero tampoco toreemos las aguas, Sanoni hay que agotar el escenario de hablemos, bueno y si no habla, hay tabla hermano cójalo cortico también y donde de la vara varillazo, por ejemplo Alberto Polanía va a estar aquí o no va a estar aquí”.

En otro fragmento de la grabación, Sanoni Charry, le manifiesta a Nidia Guzmán que quienes en la facultad a él lo van a representar son Diana Perdomo “que es de nuestros afectos” y Camilo Alvarado “que nos va a representar a nombre mío y a nombre de nosotros”; se constató por fuentes que estas personas están vinculadas a la Universidad Surcolombiana y tiene relación directa con el Decano de la Facultad de Derecho.

En otra grabación, que compromete definitivamente a los miembros de Consejo Superior, pues señalan que una vez Nidia Guzmán este en el cargo de Rector a todos esos “manes hay que pasarles factura”.

Este cúmulo de grabaciones ya están en poder de la Procuraduría General de la Nación y se espera que esta vez allá pronunciamiento de fondo respecto de una problemática que varios académicos de la Universidad Surcolombiana, ajenos a los procesos de designación de cargos y de contratación dentro de la Universidad, han denunciado desde hace años: la indebida injerencia del Consejo Superior a través de los rectores de turno y de los mismos miembros de ese órgano colegiado en la marcha académica y administrativa de la Universidad Surcolombiana.

Más grave resulta que el Consejo Superior Universitario haya tenido la intención de elegir directamente a Nidia Guzmán, pues dicha circunstancia podría constituir un problema serio dentro de la Universidad, pues estaría alejado de varias pretensiones de apertura y reforma democrática de la comunidad universitaria, que no solo ha pedido nuevas elecciones, el reconocimiento y efectos jurídicos al voto en blanco y la reforma del proceso de elección del Rector de la USCO.

Por el momento, el escándalo termina afectando también al Ministerio de Educación Nacional y el gobernador Enrique Dussán.

DENUNCIA PROCURADURIA E-2020-212688: Ver aquí Posible acto de corrupción en elección de rector de Universidad Surcolombiana

Al parecer el Gobierno Nacional y el Ministerio del ramo conocieron con antemano de los problemas en el análisis de las hojas de vida de los candidatos a rectoría y del rector encargado saliente Pablo Bahamón (quien al parecer tampoco cumplía requisitos para ejercer el cargo), situaciones que al parecer no fueron advertidas ni socializadas adecuadamente en las sesiones del Consejo Superior Universitario.

Fuentes dentro de la Universidad, informan que al parecer existe un concepto jurídico, en el cual abogados del Ministerio de Educación advierten de los problemas jurídicos que puede traer al proceso de elección de Rector haber ternado a Nelson Gutiérrez, quien definitivamente no cumple requisitos para ejercer el cargo.

En cuanto al Gobernador del Departamento Luis Enrique Dussán, quien es miembro del Consejo Superior, con derecho propio, tendrá que definir sí continua avalando un proceso de elección que se evidencia está plagado de irregularidades, y se compromete abiertamente con lo que aparentemente son las intenciones del villalbismo, de seguir controlando la Universidad Surcolombiana, o por el contrario, escucha voces que al parecer hoy son mayoritarias en la Universidad y piden reforma del sistema de elección de Rector, o al menos un nuevo proceso de elección de Rector.

Tendrán, el Ministerio de Educación y el Gobernador del Huila, la obligación de dar transparencia y confianza en la elección de Rector en propiedad, pues de no lograr dicho cometido, se daría al traste con la frágil institucionalidad y con la tensa calma que impera hoy en la Universidad más importante del sur del país.

Por: Investigaciones TSM Noticias