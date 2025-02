Pensamiento lateral: la clave para un futuro más inteligente

Vivimos en una era donde la información se multiplica exponencialmente, los cambios son vertiginosos y las soluciones convencionales se vuelven obsoletas en cuestión de meses.

En este contexto, el pensamiento lateral —esa capacidad de abordar los problemas desde ángulos no convencionales— no es solo un lujo creativo, sino una necesidad estratégica. Tanto en la vida profesional como en la cotidiana, quienes dominan esta forma de pensar tienen una ventaja sustancial sobre aquellos que se limitan a la lógica tradicional.

El pensamiento lógico, el que aprendemos en la escuela y usamos en la mayoría de nuestras decisiones, sigue un camino secuencial: A lleva a B, y B lleva a C. Es el método analítico que nos permite resolver ecuaciones matemáticas, estructurar argumentos y tomar decisiones informadas. Sin embargo, en un mundo incierto y con problemas cada vez más complejos, esta forma de pensamiento es insuficiente.

El pensamiento lateral, acuñado por Edward de Bono, propone una estrategia diferente: en lugar de seguir el camino obvio, busca alternativas poco exploradas. En la práctica, esto significa replantear problemas, conectar ideas aparentemente inconexas y encontrar soluciones inesperadas. Es lo que diferencia a un visionario de un seguidor de tendencias.

En el ámbito laboral, el pensamiento lateral no solo es útil, sino que define el éxito. Las empresas más innovadoras no crecen gracias a la aplicación estricta de manuales operativos, sino porque sus líderes cuestionan lo establecido. Steve Jobs, por ejemplo, no se limitó a mejorar los ordenadores existentes; se preguntó cómo podían convertirse en extensiones intuitivas de la creatividad humana. El resultado fue una revolución en el diseño y la tecnología.

Por otro lado, en la resolución de problemas empresariales, el pensamiento lateral permite desbloquear situaciones atascadas. Un gerente que enfrenta una crisis de ventas puede analizar números y reforzar estrategias existentes, pero también puede reformular la pregunta: “¿Qué pasaría si no vendemos el producto, sino la experiencia?” De este tipo de preguntas surgen modelos de negocio disruptivos, como el de Netflix o Airbnb.

Más allá del ámbito profesional, el pensamiento lateral transforma nuestra vida diaria. Nos permite salir de patrones repetitivos en nuestras relaciones, en la crianza de los hijos o en la toma de decisiones personales. Quienes piensan lateralmente encuentran soluciones más efectivas a conflictos familiares, descubren nuevas formas de aprender y desarrollan una mayor resiliencia frente a los imprevistos.

Tomemos como ejemplo un problema común: la falta de tiempo para hacer ejercicio. En lugar de rendirse, alguien con pensamiento lateral buscaría formas alternativas, como caminar mientras atiende llamadas o integrar el ejercicio en sus desplazamientos diarios. Lo mismo ocurre con la educación: aprender un nuevo idioma puede parecer tedioso, pero quienes piensan lateralmente pueden convertirlo en un juego o en una experiencia inmersiva con contenido audiovisual y conversaciones informales.

El pensamiento lateral no es un don exclusivo de mentes creativas; es una habilidad que puede cultivarse. Algunas estrategias incluyen:

1. Replantear preguntas: En lugar de preguntar “¿Por qué no funciona?”, preguntar “¿Cómo podría hacerlo funcionar de otra manera?”

2. Romper hábitos de pensamiento: Forzarse a encontrar al menos tres soluciones a un problema antes de elegir una.

3. Exponerse a diferentes perspectivas: Leer sobre temas fuera de nuestra especialidad, hablar con personas de diferentes profesiones y explorar otras culturas.

En definitiva, desarrollar el pensamiento lateral no solo nos hace más innovadores y estratégicos, sino que nos da herramientas para enfrentar un mundo en constante cambio. En un futuro donde la adaptabilidad es clave, pensar diferente es la mejor inversión que podemos hacer.

—

Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar – adonistupac@gmail.com

X: @saludempatica