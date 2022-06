Pacto Histórico interpone denuncia por violación a la intimidad e interceptación

El jefe de debate, Alfonso Prada, tomó la vocería sobre la respuesta de la campaña a la supuesta infiltración a sus reuniones y que se conocieron en medios de comunicación y tienen al Pacto Histórico en medio de la polémica.

Este viernes, el jefe de debate del Pacto Histórico, Alfonso Prada, radicó una denuncia ante la Fiscalía por violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones de la campaña. Esta denuncia responde a los videos de reuniones privadas del Pacto Histórico filtrados a medios de comunicación y en los que se escucharon estrategias para atacar electoralmente a Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, así como otras conversaciones en las que se da a entender que se sabían de las visitas de miembros del Pacto a los extraditables o que el empresario Christian Daes le pagaba el sueldo a María Antonia Pardo, exjefa de comunicaciones de Gustavo Petro.

Para el Pacto Histórico, desde la campaña no hubo ninguna acción ilegal, sino que lo ilegal es que los hayan filtrado en sus comunicaciones. “La campaña presidencial es víctima de un hecho gravísimo de chuzadas e infiltraciones ilegales donde nos espiaron, grabaron y filtraron las conversaciones privadas de manera ilegal, hechos que fueron publicados a nivel nacional el día 9 de junio de 2022 en la Revista Semana en sus plataformas digitales y luego replicados en otros medios de comunicación”, dijo Prada.

El jefe de debate aseguró que no hubo ninguna autorización por parte de la campaña para filtrar sus conversaciones, y mucho menos, en caso extremo, hubo una autorización judicial para conocer el material, por lo que esto incurriría en una violación a la intimidad.

No es solo violación a la intimidad de quienes aparecen en los videos, sino que, según Prada hubo edición en el material compartido a los medios de comunicación, por tanto, a su juicio, “hubo tergiversación y descontextualización del contenido de los videos por su manipulación y son utilizados malintencionadamente para desinformar, crear un ambiente adverso y afectar el buen nombre del equipo de la campaña presidencial, vulnerando nuestros derechos políticos y de los creyentes en nuestra apuesta política”.

Además de considerar ilegal las filtraciones, las tachan de una estrategia para enlodar a la campaña, en el marco de “una guerra sucia contra la candidatura de Petro y Márquez, a tan solo unos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial y en un escenario que marca una intención de voto favorable, según la mayoría de las encuestas, hacia esta campaña”, se lee en un comunicado de prensa.

El principal protagonista de la polémica ha sido el senador Roy Barreras, quien en uno de los videos se le escucha que hay que acabar a Alejandro Gaviria y al centro, representado en la Coalición de la Esperanza, además de llevar a Sergio Fajardo a la derrota y presionar a que se una al Pacto Histórico. El congresista se defendió diciendo que así se manejan todos los comités estratégicos, en los que se analizan las fortalezas y debilidades de los competidores en unas elecciones.

En otro audio, se le escuchó a él previendo un escenario en el que se conocieran de las visitas de algunos miembros del Pacto Histórico al pabellón de los extraditables. “Eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, como cuando estallas controladamente un explosivo. Descalificarlo y no descalificar a los otros”, dice Barreras en la reunión, en la que también están Temístocles Ortega, Clara López y Roosvel Rodríguez. El senador respondió a los cuestionamientos diciendo que dichas visitas, en este caso de Piedad Córdoba, no respondían y no tenían relación con Gustavo Petro y que hubo un reproche a estas, además de la decisión de apartar a Córdoba de los eventos y acciones de la campaña.

