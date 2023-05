“No he sido destituido, lo que se ha anulado es un procedimiento frente a mi elección”: Contralor

“Después de que me han vulnerado mis derechos, termino yo siendo el culpable. ¿Cómo así? Y ahora me tengo que quedar callado. Eso no lo voy a hacer. Tengo el derecho a rescatar mi buen nombre”, dice el Contralor Carlos Hernán Rodríguez.

“El Contralor General de la República no ha sido destituido y lo que se ha presentado es la anulación de un procedimiento frente a un tema de mi elección como Contralor General de la República”, dejó en claro el Contralor Carlos Hernán Rodríguez en rueda de prensa donde explicó el alcance de la aclaración que solicitó al Consejo de Estado sobre la nulidad de su elección.

“Yo me sujeté a la institucionalidad y a todas las reglas y a mí me eligieron Contralor. Si hay una segunda convocatoria pregunto: ¿Qué pasó con la plata del concurso? ¿Y entonces, se extralimitó el Congreso? No sé. Pero yo no tengo que pagar las consecuencias. Estoy pagando los platos rotos por un tema con el que no tengo nada que ver”, aseguró.

Insistió el Contralor en que obró de buena fe y resultó vulnerado en sus derechos por sujetarse a la ley y fue enfático en afirmar que no está pidiendo una aclaración para “atornillarse” en el cargo, sino para establecer desde cuándo rige la decisión y para reclamar sus derechos y defender su buen nombre.

“Yo respeto profundamente la majestad de la justicia. Creo en la honestidad de los cuatro magistrados que tomaron la decisión”, dijo.

Y precisó que lo único que está peleando es el derecho que tiene como ciudadano frente a un proceso de elección.

Anunció que una vez deje el cargo de Contralor, emprenderá por su cuenta una lucha jurídica para defender sus derechos y, si es del caso, después de conocer la aclaración que haga el Consejo de Estado, considera acudir a una tutela.

Dijo que fuera de la Contraloría va a tener un nivel de riesgo, pues siempre ha tocado algunos intereses con decisiones de su administración, y por eso pedirá protección, aunque aclaró que no ha tenido amenazas directas.

El Contralor Rodríguez Becerra dijo que no le parece sano que se ataque la majestad de la justicia, como tampoco está bien que se ataque al Presidente de la República.

“La Contraloría General de la República no puede ser ni un instrumento del gobierno ni un instrumento para atacar al gobierno; ni puede ser un instrumento para acabar con la oposición. Así me quede solo en esta lucha, creo que Colombia merece una Contraloría independiente”, enfatizó.

“Yo ahora no definiría si me vuelvo a presentar o no. No sé. Lo único que estoy peleando es un derecho como ciudadano; que se me respete un derecho adquirido”, insistió.

Logros de la CGR en 8 meses de gestión

El Contralor destacó algunos logros y actuaciones de su gestión de 8 meses al frente del organismo de control:

*En un periodo de 9 meses hemos logrado un recaudo en cobro coactivo de $315.652 millones de pesos, frente a un valor de $211.695 millones de pesos del cuatrienio anterior, es decir que ya superamos esa cifra en $103.957 millones de pesos, valores que demuestran un aumento en nuestra capacidad de recaudo para resarcir el patrimonio público.

*Tomé la decisión de que teníamos que levantar el velo corporativo, pero de igual manera debíamos decretar el secuestro y embargo de los bienes de las personas sobre las cuales existían hechos inequívocos, para perseguir de una vez los bienes y asegurar el pago. El principal beneficio del levantamiento del velo corporativo es impedir que por medio de la personalidad jurídica se oculten o distraigan recursos públicos, permitiéndose perseguir a los verdaderos beneficiarios de las transacciones, a título de controlantes, socios o aportantes, que con ocasión de la gestión fiscal se realizaron dentro de la sociedad o asociación que contrató con el Estado.

*Desde el pasado mes de septiembre se adelanta una estrategia de contacto directo con la ciudadanía y los veedores en cada uno de los territorios. En estos primeros 9 meses hemos visitado 12 ciudades: Cali, Barranquilla, Florencia, Riohacha, Quibdó, Mocoa, Leticia, Bucaramanga, Montería, Valledupar, Tumaco y San Andrés, presentando los resultados del ejercicio de Control Fiscal en cada región y estableciendo un canal de comunicación directo con la ciudadanía en los que recogemos sus inquietudes y denuncias y adquiriendo compromisos directos ante ellos.

En estas regiones hemos anunciado que se han abierto Procesos de Responsabilidad Fiscal por más de $72.000 millones de pesos, fallos de Responsabilidad Fiscal por más de $45.000 millones de pesos y nos hemos pronunciado en temas como la Reconstrucción de Mocoa, San Andrés y Providencia entre otros. Este ejercicio se seguirá realizando por todas las regiones del país.

*Desde septiembre del año 2022 a la fecha, hemos abierto 795 procesos de responsabilidad fiscal (244 en el nivel central y 551 en el nivel desconcentrado) por cuantía de $3.7 billones de pesos

*Durante mi administración se decidió aprobar el cronograma para la realización del concurso abierto de méritos en la CGR.

En el marco de los 100 años de la Entidad, estamos desarrollando análisis técnico de todas las reformas que el gobierno tiene en su agenda legislativa y del impacto fiscal a mediano y largo plazo de las mismas, y de las políticas del plan de desarrollo. Hemos realizado foros sobre la Reforma Pensional, Transición Energética, Reforma a la Salud, Reforma Laboral y recientemente el Foro Río Bogotá. Se tienen programados foros para lo que resta del año.

*A través de las Direcciones de Estudios Sectoriales estamos fortaleciendo la competencia técnica de la CGR y se tendrán publicaciones de análisis de política pública y estudios sectoriales en 42 temas, entre los que se incluyen: Transición energética, Reforma al sistema nacional de seguridad social, salud y pensiones, Régimen tarifario servicios públicos, Decrecimiento y medio ambiente, Paz total, negociaciones de paz, sometimiento, extradición, reincidencia, Justicia restaurativa, entre otros.