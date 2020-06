¡No! a cualquier forma de violencia

Los seres humanos somos susceptibles al sensacionalismo de los medios de comunicación y esto no es algo de ahora sino de siempre. La televisión, la radio, la prensa y ahora también los portales de noticias, se han convertido en los depositarios del sensacionalismo amarillista más grande, pues el morbo y el sufrimiento venden más de lo que uno puede llegar a imaginar.

El imperdonable asesinato y violación de un o una menor de edad, el brutal homicidio de una mujer, el linchamiento de un miembro de la comunidad LGTBI, la triste autoeliminación de una persona o cualquier otro hecho de dolor, se convierten en carne de cultivo para quienes hacen de estos lamentables sucesos el plato fuerte de su contenido periodístico.

Pero no solamente los medios de comunicación sucumben a esta tentación que convierten en estrategia para conquistar adeptos, también los políticos hacen de las suyas y ante cualquier situación de estas se les dispara la píldora y comienzan a hacer propuestas populistas para ganar adeptos, como por ejemplo “Castración Química a Violadores y Asesinos de Niños”, o, “Pena de Muerte a Asesinos de Mujeres”; todo buscando robarse un titular en un periódico, una entrevista en un noticiero de televisión o un reportaje radial, pero que genere algo de noticia para mostrar a los dolidos o compungidos electores, que se está en la jugada y que son sensibles ante los hechos.

Pero se pone uno a pensar y analizar, por qué esperar a que a una mujer la secuestren, la torturen, la violen y luego la asesinen, para desarrollar una campaña acerca del respeto a la mujer. Por qué esperar a encontrar el cuerpo de una joven estudiante universitaria asesinada en un potrero, para proponer una reforma a la justicia e incrementar las penas a los autores de estos horrorosos hechos, si ya deberían existir.

Por qué esperar a que abusen de un niño o de una niña y luego lo (a) maten, para proponer leyes que realmente protejan a los menores de edad. La verdad no entiendo por qué debemos dilatar las cosas si desde un comienzo se pueden hacer para, por lo menos, intimidar a esas bestias que, en un determinado grado de locura, proceden con alevosía en contra de seres en estado de indefensión.

Luchar contra ese apetito morboso de nosotros los seres humanos no es fácil. Si la imagen de cómo unos jóvenes desarman a un policía y lo asesinan con la misma arma de dotación no la vemos, nos sentimos frustrados porque nos perdimos semejante noticia y por eso, un video de estos, registra millones de visitas y reproducciones, pero además lo recomendamos y preguntamos a los amigos, ¿si vio el video en X red social acerca de tal espantoso crimen?, si la respuesta es no, entonces a reglón seguido decimos, ¡pues véalo antes de que lo bajen!, y le seguimos el juego violento a los medios que lo promueven y hacen de esto su producto de mostrar en vitrina.

En lo que debemos seguir trabajando los colombianos es en rechazar todo hecho de violencia que atente contra la vida e integridad de cualquier ser humano, sobre todo en estado de indefensión, porque la violencia genera más violencia y lo que menos debemos fundar todos nosotros es ambientes hostiles que generen hechos que lamentar.

Adenda: Rechazo, además, cualquier hecho de abuso o violencia en contra de los animales.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04