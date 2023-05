Muchos colocan la comida equivocada en el refrigerador

Mientras que muchas comidas del día a día necesitan permanecer dentro de la heladera para que no se echen a perder, hay muchas otras que nunca deberían ser refrigeradas. Las heladeras mantienen un frío específico y que no son la mejor temperatura para todos los tipos de alimentos. Luego de que leas este artículo, podrías necesitar más espacio en tu despensa.

Continúa leyendo para descubrir dónde estarás guardando de ahora en más las zanahorias, piñas y hasta el chocolate negro. Continúa leyendo para descubrir como el «frío como un pepino» es tan sólo un dicho y no un hecho.

Mantiene las manzanas fuera del frío

Las manzanas pueden permanecer una semana o dos a temperatura ambiente, pero pueden llegar a echarse a perder realmente rápido si las mantienes en la refrigeradora. Además, las manzanaspueden causar que otras frutas maduren más rápido por el gas natural que emiten. No querrás mantener todo ese gas en tu heladera junto a otros alimentos perecederos.

Las enzimas que tienen las manzanas pueden ser mucho más efectivas a temperaturas normales, lo cual convierte a las manzanas en un elemento más nutritivo.

Los aguacates son más ricos en los mostradores

Si tienes avocados que aún no han madurado y quieres que lo hagan, la heladera definitivamente no es el lugar para éstos. El frío causa que los avocados –o paltas– maduren de manera más lenta. Mantiene a los avocados en un lugar fresco, pero seco, como una alacena y expuesto al aire.

Los avocados son más ricos en los mostradores

Si tienes avocados que aún no han madurado y quieres que lo hagan, la heladera definitivamente no es el lugar para éstos. El frío causa que los avocados –o paltas– maduren de manera más lenta. Mantiene a los avocados en un lugar fresco, pero seco, como una alacena y expuesto al aire.

Sólo asegúrate de comerlos antes de que maduren demasiado. No existe nada peor que un avocado que ha madurado demasiado. Si crees que las paltas están comenzando a gestarse demasiado rápido, puedes colocarlas en la heladera para ralentizar el proceso.

Mantén las bananas al aire libre

Las bananas mantienen sus nutrientes mucho mejor si se mantienen por fuera de las heladeras. Las temperaturas bajas disminuyen el proceso de maduración, tal como sucede con los avocados. Pero tambiénexiste mucha humedad en la mayoría de las heladeras, lo cual causa que las bananas maduren y se vuelvan marrones y hasta negras.

Si realmente quieres mantener tus bananas por un tiempo importante, córtalas en pedazos y colócalas en bolsas plásticas en el freezer. Las bananas frizadas son perfectas para los licuados.

Cosecha tu propia albahaca

No deberías mantener los esquejes de albahaca en la heladera. Los refrigeradores son lugares oscuros y la albahaca no puede recibir luz solar allí. Se sabe que la albahaca se marchita en la nevera.

En lugar de ello, coloca las sobras de albahaca en una copa con su mitad rellena de agua fresca y posiciónalo en la ventana, donde le de el sol. Tu albahaca durará más tiempo y hasta echará raíces, lo que te significará que podrá replantarse y crecer infinitamente.

No seques tu pan

Nada provoca que el pan se seque tanto como el mantenerlo en la heladera.A bajas temperaturas, el pan se volverá rancio, seco y sin sabor. Además el pan actúa como una especie de esponja y absorberá los olores que se encuentren en tu refrigerador.

Para estar en un plano seguro, mantén las sobras de pan en una bolsa específica para estos y que esté cerrada para que la humedad no escape del delicioso pan que has comprado. Si no tienes una bolsa especial de pan, puedes colocarlo en el microondas, sólo asegúrate de no encenderlo de manera accidental.

¡Salva a las zanahorias!

Las zanahorias pueden realmente echarse a perder, encharcarse y fruncirse si se dejan en la heladera durante mucho tiempo. Debes guardar las zanahorias lejos de la luz solar y en un lugar con poca humedad.

Si estás cortando varias de éstas para servirlas junto a alas de pollo o algo similar,puedes colocarlas en un recipiente de agua y de ahí en la nevera, pero sólo si vas a ingerirlas al cabo de unas horas.

Realmente esperamos que nadie guarde su cereal en la heladera

No conocemos a nadie que guarde su cereal en la heladera. No deberíamos comunicarte esto, pero el refrigerador no es un lugar en el cual sea indicado tener cereales. La humedad de ésta causará que el cereal se marchite y se vuelva menos crocante.

El cereal siempre debe ser guardado en un lugar fresco y seco, como una despensa o un armario. A nadie le gusta el cereal gomoso. A menos que seas una de esas personas que le gusta el cereal menos crocante y con mucha leche antes de comerlo…

Sólo puedes colocar tu chocolate en la nevera si vives en zonas del mundo donde el calor hace estragos y éste se está derritiendo por completo. Si realmente amas el chocolate frío, nadie va a impedir que continúes con tu práctica habitual.

Las frutas cítricas pertenecen fuera del refrigerador

Por lo general, una fruta madura es una fruta dulce, lo que significa que la fruta que se mantiene a temperatura ambiente madurará más rápido y desarrollará más dulzura. Las frutas cítricas pueden ser más bien agrias si no se les da suficiente tiempo o espacio para madurar.

Las frutas cítricas pertenecen fuera del refrigerador

Por lo general, una fruta madura es una fruta dulce, lo que significa que la fruta que se mantiene a temperatura ambiente madurará más rápido y desarrollará más dulzura. Las frutas cítricas pueden ser más bien agrias si no se les da suficiente tiempo o espacio para madurar.

El dicho «Fresco como un pepino» es tan solo un decir

Los pepinos no se mantienen bien si son colocados en la heladera. Pueden aguarse de manera rápida y perder mucho de su sabor. En lugar de ello, los puedes almacenar en el armario o en una despensa. Sólo no te olvides de que allí estarán cuando los necesites. No queremos que encuentres un pepino podrido más adelante.

Si quieres que el pepino esté fresco porque lo colocarás a posterior en tus ojos o similar a ello, puedes momentáneamente colocarlos en la heladera, o simplemente almacenarlos en un bowl con hielo.

Los huevos no tienen que estar necesariamente en la heladera

En muchos países, los huevos no son colocados en las heladeras de las tiendas donde venden comestibles o en las casas de las personas. Así es como se hace en gran parte del Reino Unido. Un estudio reciente descubrió que en realidad no importa donde almacenes tus huevos, si en la heladera o no, por lo cual te puedes ahorrar dicho espacio.

Al menos que tu despensa esté más llena que tu heladera, en cuyo caso usted podría querer ahorrarse un poco de espacio en al despensa y poner los huevos en la heladera, ésto no es necesario.

La mayoría de las frutas tropicales deben mantenerse en temperaturas tropicales

Las frutas tropicales provienen de zonas tropicales en donde hace calor, llueve y el sol siempre aparece. No quieres mantener una fruta tropical en un lugar frío y seco como lo es una heladera. Es eso exactamente lo contrario a lo que necesita.

Las frutas como el mango, ciruelas, albaricoques, melocotones y algunos más, maduran de una manera más lenta en la heladera, y pierden su sabor y los nutrientes de manera rápida. Simplemente deja las frutas tropicales en un mostrador de la cocina. Son buenos a la vista para apreciarlos, a todos le encantará.

Cariño, no pongas la miel en la heladera

Puede parecer obvio para ti, pero realmente no deberías colocar la miel en la heladera. El aire frío puede causar que la miel se cristalice, lo cual no es una buena noticia. Si ésta toma dicha forma, coloca todo el jarrón bajo agua caliente para que se disuelva.

La miel es un preservativo natural, por lo que no se necesita mantener en la heladera o el freezer para durar mucho tiempo.

Las salsas picantes necesitan del calor

Cuando nos referimos a cualquier tipo de salsa picante, debes recordar que estos productos tienen una longeva fecha de caducidad. Están repletos de preservativos naturales como el vinagre y usualmente contienen muy pocas frutas o vegetales.

Debes guardar las salsas picantes fuera del alcance de la luz solar y en lugares frescos, secos como una alacena. Si eres fanático de las salsas picantes, puedes directamente dejarlas sobre la mesa, para asegurarte de condimentar tu próxima comida.

Mantén el ajo fuera de la heladera

El ajo es otra de las comidas que no necesitan estar almacenadas en la heladera. Si llegas a colocarlos dentro de la nevera puede que se arruguen y comiencen a brotarse. Puede que se vean totalmente normales, pero cuando los cortas, verás pequeñas manchas verdes dentro.

Mantén tu ajo en tarros especiales para ajos, o en una bolsa de nylon en donde puedan respirar. También puedes pelarlos y colocarlos en el freezer.

No coloques las cebollas en la heladera

Al igual que el ajo, las cebollas pueden ponerse mohosas si las dejas en la heladera. Coloca las cebollas en un lugar oscuro y seco para que se mantengan frescas durante un tiempo prolongado. Deberías tener un estante exclusivo para ellas y mantenerlas lejos de otros elementos de la cocina.

Si tienes sobras de una cebolla pelada, siempre puedes colocarla en la heladera, en un contenedor sellado de aire. Tan sólo acuérdate de usarla al cabo de los días siguientes.

¡Por el amor de dios, no congelen los tomates!

Si es que tienes que quedarte con un solo concepto de todo este artículo, asegúrate de que sea que los tomates no pueden almacenarse en la heladera. Estos deliciosos, jugosos vegetales rojos (¿o fruta? ¿es el tomate una fruta?) se maduran en espacios fríos y secos. Déjalos en un bowl en tu mostrador.

Si guardas los tomates en tu heladera, rápidamente perderán su delicioso sabor, textura y nutrientes. Los tomates que se guardan allí pueden llegar a adoptar un gusto variado, por otros elementos.