Los peores son los mejores, el caso del nuevo contralor de Cali

Ya no hay vergüenza alguna en la elección de contralorías en el país. De eso muchos colombianos hablan en las calles.

Varios especialistas dicen que esos organismos, elegidos por los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales, que deben hacer control al manejo de los recursos públicos que administran alcaldes y gobernadores, debieran ser cerrados por su inoperancia y porque terminan siendo coadministradores de la corrupción.

Aparentan ser funcionarios que vigilan la correcta destinación de los recursos, como se los exige la ley, mientras venden sus funciones a las peores corruptelas que se realizan contra el erario, siempre que les dejen algo en sus bolsillos. Es la percepción de muchos ciudadanos; simplemente no confían en estos organismos.

Por supuesto algunos creemos que deben aún existir ejercicios de control conforme a lo estipulado por la ley, y contralores o contraloras dignos representantes de la transparencia. Bien por esos grandes funcionarios.

Y es que parte de lo que puede pasarle a la vigilancia oportuna del recurso público que deben hacer los contralores, se advierte en la forma como son elegidos estos funcionarios, pues desde allí se sabrá a quién verdaderamente destinarán sus labores: si al pueblo que necesita un veedor que vigile el buen manejo de sus impuestos, o a los corruptos que necesitan un aliado de su misma estirpe que les tape sus delitos contra el patrimonio de todos.

Y es precisamente eso lo que está ocurriendo en la ciudad de Cali con la reciente elección del Contralor de la capital vallecaucana. No puede ser que, para los concejales de esa ciudad, (17 a favor), el señor Pedro Antonio Ordoñez, con todas las falencias posibles, haya sido elegido el pasado 30 de noviembre por esa corporación edilicia como el nuevo Contralor de Cali.

Tiene todos los males y síntomas para haberse convertido en el peor candidato, pero para el Concejo de Cali, era el mejor, pasando por alto las virtudes de honestidad y transparencia que deben tener quienes aspiran a estos cargos y que claramente no ostenta el nuevo contralor.

Su hoja de vida fue calificada con dos maestrías, la primera en Derecho Administrativo año 2019 y la segunda en Derecho Constitucional año 2021, de las cuales, las tesis que debía elaborar y sustentar para graduarse, no aparecen en el repositorio de la Universidad Libre Seccional de Cali, de donde dice ser postgraduado; y para mayor duda, ni siquiera cuenta con usuario de Cvlac, (Curriculum Vitae para Latinoamérica y el Caribe), formato electrónico de hoja de vida básico, utilizado por Colciencias, para consignar los datos de investigadores, y el cual es implementado en el país desde el año 2002, y el cual da fe de las investigaciones realizadas por quienes se gradúan en estudios superiores.

El contralor electo presentó dos diplomas de las dos maestrías pero sus tesis, no aparecen el repositorio de la universidad

Dar click de búsqueda en el repositorio y al buscar por nombre de autor no aparecen las tesis: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/5.

Esto sería algo peor que el caso de Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, a quien hace poco la Universidad Externado le sentenció que su tesis de Maestría fue un plagio. En este caso que compromete al Contralor de Cali, ni siquiera se encuentran las tesis que dice haber realizado.

Así mismo, el señor Pedro Antonio Ordoñez, debía un comparendo del 31 mayo de 2020, por movilización en sitio y hora prohibida en la ciudad de Cali, por valor de $468.000, que canceló hace poco, ya que, según consulta en SIMIT del 8 de diciembre de este año, aún debía esta multa impuesta por la Secretaría de Movilidad de Cali, es decir, más de año y medio después.

Consulta al Simit hecha el 8 de diciembre de 2021

Además de lo anterior, debe una multa por malas prácticas en el ejercicio del Derecho, (su actuar como abogado litigante no fue consecuente con los intereses de su representado), una sanción impuesta en abril de 2014 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que ascendió a suma superior de $18 millones de pesos más intereses, al no presentar una demanda en sede de casación laboral, según los términos procesales aplicables para ese año, siendo la rama judicial y su cliente las víctimas en este caso; una alta suma de dinero que no ha procedido a cancelar, y es por ello que aparece reportado actualmente en el boletín de deudores morosos del Estado lo que ha provocado que por vía ejecutiva, le esté siendo cobrada tal multa por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Desprendible de pago de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, del Consejo Superior de la Judicatura, pesquisa hecha del 11 de diciembre de 2021

Auto Corte Suprema de Justicia confirmando multa a Pedro Antonio Ordoñez.

Ahora bien, se podría pensar que el señor Pedro Antonio Ordoñez, no cuenta con recursos para pagar dicha deuda, pero ello no es así, pues para financiar causas políticas, sí contó con dinero suficiente, ya que para su campaña a la alcaldía de Zarzal- Valle, esto es en 2019, se gastó $80 millones con recursos propios, según reporta el portal Cuentas Claras.

Formulario 5.1B y 5B del Portal Cuentas Claras, repositorio oficial del CNE (Consejo Nacional Electoral).

Toda Colombia recuerda al señor Pedro Antonio Ordoñez, hoy Contralor electo por el Concejo de Cali, porque el 19 de noviembre del presente año y en su rol de actual Personero de Tuluá, fue quien le prestó la menor importancia al acto “cultural” de propaganda nazi llevada a cabo en la Escuela de Policía Simón Bolívar, por motivo de un intercambio cultural con Alemania.

Frente a estos hechos, rechazados por todos, el señor Pedro Antonio Ordoñez se pronunció en los siguientes términos en emisión de Caracol Noticias del medio día: “Hay que entender las posturas de las embajadas y es que se sintieron heridas, pero no pueden darle una lectura incorrecta a la pedagogía”. Para el entonces Personero de Tuluá, tal afrenta contra los derechos humanos, fue sólo un acto simple de pedagogía a nivel policivo”.

Ver el link del pronunciamiento de propaganda nazi: https://noticias.caracoltv.com/valle/que-pasara-con-estudiantes-de-la-escuela-de-policia-en-tulua-que-usaron-simbolos-nazis

Si revisamos las palabras de gratitud en su reciente elección, el hoy contralor de Cali, dijo públicamente que le enviaba un saludo muy especial a alguien muy querido por los vallecaucanos, el exgobernador Juan Carlos Abadía Ocampo, destituido en primer momento por la Procuraduría e inhabilitado por 12 años por participación indebida en política en 2012, y luego en 2016, inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, por irregularidades en la contratación.

Ver link del saludo: https://noticias.canal1.com.co/nacional/un-saludo-especial-al-exgobernador-del-valle-juan-carlos-abadia-nuevo-contralor-de-cali/

Que un Contralor electo, salude a un exgobernador que fue sancionado por corrupción, causa estupor y desconcierto; no sabe uno si es cinismo, o es descuido.

Ya la corrupción en la elección de contralores en el país, nos dice en la cara de todos los contribuyentes, que el requisito para ser escogido no es tener la mejor sino la peor hoja de vida, siempre y cuando se cuente con amigos en la corrupción gobernando tras bambalinas, y como una siniestra burla, llegar a “controlar” la corrupción que ellos mismos saludan públicamente.

En Neiva estamos a la espera de que el cuestionado IDEXUD, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en verdad no sea la “mejor” propuesta de organismo de elección que escoja el Concejo de la ciudad para elegir Contralor Municipal, en un proceso que ya tiene bastantes vicios como el de un primer intento donde hasta el Presidente de esa corporación renunció a su Presidencia y luego una vicepresidenta, que ni adelantó ni echó para atrás el proceso, y prefirió renunciar a su curul, dejando a otros esa papa caliente.

En ese primer intento, faltó la firma del rector de la Universidad Distrital avalando la participación de IDEXUD en el proceso de escogencia del Contralor de Neiva, donde anexaron la certificación de alta calidad pero de la universidad y no del IDEXUD, porque no cuentan con ello; y en el segundo intento, apareció fue la firma de un coordinador, no la del rector, con cerca de 250 folios; al pedir el aval del Rector y otros documentos como los certificados de antecedentes disciplinarios judiciales y medidas correctivas, no lo hicieron y otra vez está desierta esta convocatoria. Así lo ha denunciado públicamente la Corporación Concejo Visible en la capital del Huila.

Ojalá no se equivoquen esta vez en la selección de la entidad para escogencia de Contralor de Neiva, porque el fantasma del delito en la pasada elección de Contralor Municipal de la ciudad, caso Hidelbrand, con carcelazos, interceptación de llamadas, hombre del maletín, destitución e investigación vigente), sigue rondando la sociedad.

—

Por: John Hammer León Cuéllar

Twitter: @JohnHammerleon