Los dominios .EDU.CO han crecido un 155% durante la pandemia

Durante los meses de cuarentena en Colombia, los dominios. EDU.CO fueron los de mayor crecimiento con un 168% entre abril y julio, siendo junio el mes que más crecimiento con un 288.5%.

El dominio .CO tuvo un crecimiento del 50.1% entre abril y julio del presente año, demostrando que el dominio colombiano ha sido el gran aliado para los emprendedores, en estos difíciles momentos.

La pandemia que está viviendo el mundo entero ha cambiado la forma en que se imparte la educación tanto en las escuelas públicas y privadas como las universidades y todos los centros de educativos nacionales e internacionales, los cuales desde el mes de marzo y con el fin de garantizar la continuidad de sus instituciones, debieron iniciar su proceso de transformación digital y han encontraron en el dominio .EDU.CO un aliado ideal.

“Gracias a la buena gestión del MinTic con el dominio .CO y a las acciones de posicionamiento, comercialización y apoyo a los emprendedores que hemos realizado en los últimos 10 años desde .Co Internet SAS, entre los meses de abril y julio del presente año el dominio .CO tuvo un crecimiento del 50.1%, mientras que el .COM.CO creció en un 21%, es importante destacar que el nombre de dominio que más incrementó sus ventas fue el .EDU.CO que creció un 155% con referencia los mismos meses del año anterior.” Afirmó Eduardo Santoyo, Gerente General de .CO Internet SAS.

Según la UNESCO, más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global del 2020, llevando a millones de familias a unirse a la educación virtual en el hogar, lo que representa un reto no solo para los usuarios sino para las instituciones de educación prescolar, primaria, media y superior.

De acuerdo con un estudio realizado por el Innova Institute de La Salle de Barcelona, España, los principales retos del sector educación en su transformación digital está en orientar los currículos hacía la inclusión de la tecnología en las aulas para que puedan sacar verdadero provecho de los recursos tecnológicos y digitales.

Este estudio también evidencia la necesidad, por parte de los profesores de ajustar sus estrategias de enseñanza de tal forma que incluyan las TIC, el desarrollo de las competencias digitales, las habilidades de búsqueda y selección de información de calidad, la capacidad de adaptarse a las novedades tecnológicas y de usarlas de manera lúdica, cooperativa y en red a través de los medios interactivos.

Para hacer frente a estos retos expuestos por el Innova Institute, a los cuales se vieron enfrentadas las instituciones educativas en Colombia, con la declaración de la cuarentena obligatoria nacional, el primer paso de muchas de estas instituciones fue adquirir nombres de dominio .EDU.CO como lo explicó el señor Santoyo: “En el mes de marzo, cuando inicio la cuarentena en Colombia, el crecimiento del dominio .EDU.CO fue del 24.5%, crecimiento que ha ido en ascenso hasta los meses de junio donde alcanzó el 288.5% y de julio donde continuo con un crecimiento del 133%, un comportamiento que evidenció la necesidad de las instituciones de hacer la transición para el segundo ciclo del 2020”.

Sobre el dominio .edu.co

El dominio .EDU.CO es un dominio de nivel superior que forma parte del sistema de nombres de dominios de Internet y es utilizado únicamente con fines educativos, ya sea por instituciones u oficinas gubernamentales relacionadas con la educación. El registro de nombres de dominio bajo .EDU.CO sólo puede ser solicitado por instituciones del sector educativo colombiano, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.