“Le digo a los gremios y a los políticos que no caoticen el país, que no infundan miedo”: Ministra del Trabajo

La titular de la cartera laboral, Gloria Inés Ramírez Ríos, le envió un claro mensaje a los sectores políticos y económicos que han asegurado que la reforma laboral va a generar desempleo.

“Yo lo que le he dicho a los gremios y a los señores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo. Esta es una reforma de derechos, que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ellos lucharon para que Colombia llegara a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y aprobaran el plan de labor que tienen y nosotros estamos haciendo, únicamente que se cumpla. No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos las políticas de generación de empleo”, aseguró la Ministra.

Ramírez Ríos, resaltó además las cifras de reducción de desempleo en Colombia y se comprometió a cumplir la meta de generación de empleo, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Estamos bajando la tasa de desempleo y con todas las políticas de generación de empleo, queremos brindarle al país, tranquilidad y confianza y entre todos vamos a seguir empujando para que Colombia avance como debe ser. No tengan miedo, el recorte de derechos laborales no genera empleo”, puntualizó.

Las declaraciones de la Ministra del Trabajo se dieron en medio del Foro Internacional por la Transformación del Trabajo, organizado por la Universidad Nacional, la OIT y el Ministerio del Trabajo.