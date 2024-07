Las camas de cartón en los Juegos Olímpicos de París 2024

«Diseñamos estas camas de cartón para que puedan soportar hasta tres o cuatro personas saltando, porque después de ganar una medalla, la gente se pone muy contenta», comenta Motokuni Takaoka, fundador y presidente de Airweave.

Las camas de cartón forman parte de una estrategia de sustentabilidad, están diseñadas para soportar esfuerzos y tensiones de hasta 200 kilos y cuentan con un sistema modular de colchones que se adapta al físico y las necesidades de los atletas.



Durante los Juegos Olímpicos de Tokio, hubo gran polémica por estas camas.

El esquiador de fondo estadounidense Paul Chelimo, expresó su inconformismo con las camas, refiriéndose a su aparente fragilidad, la cual podría afectar la intimidad de los atletas.

Sin embargo; estas camas están diseñadas para soportar esfuerzos y tensiones de hasta 200 kilos y cuentan con un sistema modular de colchones que se adapta al físico y las necesidades de los atletas.

El atleta irlandés, Rhys Mc Clenaghan, hizo un test de la cama de cartón de la Villa Olímpica en la capital francesa.

El uso de este material forma parte de una serie de iniciativas ecológicas puestas en marcha para hacer estas Olimpiadas más sostenibles, entre ellas la recuperación del río Sena.



Sweet dreams! The #Paris2024 Olympic beds 🛏️ 😴

These are the same cardboard beds used at #Tokyo2020! They’re now in the @paris2024 Olympic Village, waiting for the athletes to arrive. 💫#RoadToParis2024 pic.twitter.com/5QHB3s79zX

— The Olympic Games (@Olympics) July 4, 2024