La literatura huilense se abre espacio en otros escenarios

Aunque pueda ser un grito en solitario en medio del desierto, es importante que alguien diga lo que piensa, siempre y cuando lo que piense sea verdaderamente relevante.

Comencé a recorrer los agrestes senderos de la literatura, primero como lector, luego como escritor de poemas que nunca publiqué, posteriormente me introduje en el mundo del periodismo de opinión ¡aclaro! sin ser periodista, y ahora sumergido en el abstracto cosmos de la escritura de novelas, cumpliendo con un mandato anidado en mi mente, proveniente de un precepto inexplicable que por terquedad obedezco; y en medio de este trasegar, aparte de redactar algunas ideas e historias, para algunos pocos, valiosas; para otros poco valiosas; he reconocido que lo más importante que he ganado ha sido la amistad de personas maravillosas.

En medio de estas lides, propias de quienes elegimos estos oficios, me he topado con valientes soñadores que arremeten con determinación e insisten en conquistar espacios, enfrentado antepechos que tratan de oponerse a la conquista de sus quimeras.

Melquisedec Garcés es uno de ellos (escritor y poeta), quien en medio de su aventura literaria ha escrito importantes obras que serán expuestas en la VIII Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias, del 22 al 26 de julio, en el Palacio de la Proclamación. Es este destacado evento hará presencia el mencionado escritor agustinense, presentando sus trabajos y orientando charlas y conferencias acerca de San Agustín, territorio ancestral.

Dentro de sus obras están los libros: «Destellos de amor» (2020); «Del amor y la vida» (2021); «Sueño distante» (2022), «Indeleble» (2023) y » Serendipias» (2024).

El año 2024, durante el «XVII Encuentro Internacional de Escritores y Artistas» le fue concedido el grado honorifico de «Embajador Universal de la Cultura» con el aval de la UNESCO.

Sus libros estarán en un stand de autores colombianos y su presentación personal es el sábado 26 de julio a las 11:00 am, en el auditorio del palacio.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera Ochoa