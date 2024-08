La italiana Angela Carini, abandonó su lucha contra la boxeadora transgénero Imane Khelif

Gran polémica ha generado este hecho, pues en la boxeadora argelina Imane Khelif, no pasó la prueba de genero, pero aún así lo dejaron participar en los Juegos Olímpicos.

La deportista Italiana, Angela Carini, se retiró de la pelea a los 46 segundos.

La argelina no pudo competir en el Mundial del boxeo, ya que en las pruebas de ADN demostraron que tenía cromosomas XY y no X, como debería de tener la mujer. No es la única, ya que la taiwanesa Lin Yu-Ting, tampoco pudo competir en el Mundial, pero sí lo hará en los Juegos Olímpicos.



Esto ha causado revuelo en el mundo del boxeo pues el COI, las dejó, aun así participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La pelea empezó con un derechazo brutal de la argelina, que ya provocó un problema con el casco de Carini. A los pocos segundos de este suceso, levantó la mano y puso fin a su participación en los Juegos mostrando la frustración a su esquina.

Female boxer Angela Carini breaks down in tears as she falls to her knees in despair after being beaten by a biological MALE boxer during a women’s boxing match at the Paris Olympics.

pic.twitter.com/OqOrrEOh8m

— Oli London (@OliLondonTV) August 1, 2024