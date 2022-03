Incentivos para impulsar la propiedad industrial

Con la visita al Huila de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, María José Lamus Becerra, se dieron a conocer importantes noticias que benefician el incremento de la propiedad industrial en el departamento.

De la mano de la Cámara de Comercio del Huila, quien ha sido el aliado en la región de la Superintendencia para estos temas, se adelantaron diferentes jornadas de capacitación con el fin de dar a conocer los beneficios de la propiedad industrial para los empresarios.

“Buscamos incentivar a los empresarios para que sigan usando el modelo de propiedad industrial como elemento generador de valor agregado en sus empresas y adicionalmente dar a conocer las resoluciones de descuento que el Gobierno Nacional tiene para los empresarios. emprendedores”, manifestó Johanna González, Directora de PI Cámara de Comercio del Huila.



Estos son los beneficios que ofrece el Gobierno Nacional en temas de Propiedad Industrial:

Emprendedores entre los 18 y los 28 años, descuento del 90% en trámites de marcas comerciales. Pasando de costar $1.220.000 a 69 mil pesos.

Emprendimientos generados en territorios PDET, asociaciones que han nacido con los programas de los Acuerdo de Paz, tienen descuento del 90% en el proceso de marca comerciales y colectivas.

Artesanos, cocinas tradicionales (asado huilense, achiras, tamales), van a tener un descuento del 90%, deben estar certificados por artesanías de Colombia y el proceso cuesta 69 mil pesos.

“Para el tema de patentes vamos a tener acompañamientos especiales, charlas personalizadas con el equipo de la dirección de nuevas creaciones desde la Superintendencia. Se realizaron charlas de capacitación y asesorías personalizadas en Garzón, Pitalito y Neiva con una asistencia aproximada de 234 empresarios”, puntualizó Johanna González.

Denominaciones de Origen

Huila es el departamento con más denominaciones de origen en el país, con 5 productos (Cholupa, achiras, sombrero suaceño, la chiva de Pitalito y el café del Huila), pero por falta de información, los empresarios no les dan el uso y aprovechamiento adecuado, tener una denominación de origen fortalece el proceso comercial, garantiza el producto y adicionalmente es sinónimo de calidad y buenas practicas.

“Nos reunimos con cada una de las denominaciones, aproximadamente 50 empresarios participaron, se aclararon dudas de procedimiento y administrativas, porque la preocupación de la Superintendencia es si no se explotan su promoción y uso, lamentablemente no se genera, ni se desarrolla el objetivo de las denominaciones y se deben tomar medidas que garanticen la gestión. No hay operatividad y es una propiedad que no se está haciendo uso, ahora la tarea es difundir y enseñarle al empresario cómo la puede usar, cómo poder proceder administrativamente para mostrar y justificar en el informe anual que si se generan acciones de uso y explotación”, manifestó González.

Para seguir impulsando la propiedad industrial, se mantendrán los descuentos del Gobierno Nacional todo el año, beneficiando la reactivación económica, el emprendimiento regional. En los meses de marzo, mayo y septiembre, se realizarán cursos de propiedad industrial para los empresarios que deseen ampliar sus conocimientos en estos temas en alianza con la Camara de Comercio del Huila.