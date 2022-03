Hay que salir a votar

En este momento no puedo exponer abiertamente por quiénes he decidido sufragar ejerciendo mi sagrado derecho a elegir a quienes nos van a representar en el Congreso de la República, tanto en una Cámara como en la otra, así como al aspirante que respaldaré en la consulta de las diferentes coaliciones para determinar candidato presidencial. De lo que sí hablaré es de la imperiosa necesidad de participar en los comicios.

Cada cuatro años, cuando se comienzan a calentar los ánimos tras la proximidad de las contiendas electorales, dado que la Constitución del 91 estableció la circunscripción nacional para el Senado, llegan una gran cantidad de candidatos golondrina a tratar de cautivar electores y llevarse los votos, dificultando la posibilidad a los aspirantes regionales de conquistar escaños o renovar sus credenciales.

Los candidatos a la llamada Cámara Alta inician sus correrías por diferentes lugares del país en busca de votos, invirtiendo millonarias sumas de dinero, aunque es claro que los gastos de la elección de un Senador varían según el tipo de candidato que sea.

El departamento del Huila, dada la hospitalidad de sus habitantes, abre sus puertas a cuanto candidato llegue sin pensar en la gestión que como parlamentarios puedan hacer en favor de este territorio, la cual generalmente es nula, dado que sus intereses están centrados en las regiones de las que son originarios. Por ejemplo los congresistas paisas se concentran en sus departamentos, los costeños en los suyos, los santandereanos en los suyos y así sucesivamente.

Nosotros afortunadamente vamos a tener cuatro Representantes a la Cámara, quienes con seguridad van a darse la pela por nuestro terruño, pero en cuanto a Senado de la República sí podemos estar perdiendo escaños sino despertamos el sentido de huilensidad y enfilamos baterías en favor de los aspirantes opitas que desean conquistar una curul en el mencionado Congreso.

No deseo mencionar nombres para que después no vayan a decir que estoy tomando posiciones políticas y que estoy participando de una campaña en particular, aunque no puedo negar que yo también tengo mi corazoncito y que en las contiendas voy a sufragar en favor de alguien, eso sí, opita, porque no considero prudente fijar la mirada para otro lado puesto que conozco las necesidades del departamento, y sé, que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se logra hacer valiosa gestión para mejorar las condiciones del mismo.

La intención real de esta columna es invitar a todos los huilenses a salir a disfrutar de esta maravillosa fiesta democrática y sin importar por quién se sufrague, se asista a las urnas y en la intimidad del cubículo se tome la mejor decisión en favor de nuestro departamento.

Adenda:

Felicitaciones al señor gobernador Luis Enrique Dussán López y a la Gobernación del Huila en general, por los reconocimientos de orden nacional obtenidos durante el transcurso de esta semana, como dice el Evangelio según San Mateo, refiriéndose al Discurso de la Montaña proferido por nuestro Señor Jesucristo (Mt 7:16) “Por sus frutos los conoceréis”.

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04