Gobernador del Huila exalta al ministro de Educación Nacional con la Condecoración «José Eustasio Rivera»

En una emotiva ceremonia celebrada en el Salón de Gobernadores de la Gobernación del Huila, el mandatario seccional, Rodrigo Villalba Mosquera, impuso la Condecoración “José Eustasio Rivera” al ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas Medellín, en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo educativo del Huila y su apuesta por una educación de calidad, equitativa y con enfoque territorial.

La distinción, creada mediante Decreto 543 de 1980, se otorga a personalidades e instituciones nacionales o extranjeras que se destaquen por su amistad o servicios prestados al departamento del Huila.

Durante su intervención, el gobernador Villalba destacó el permanente apoyo a las iniciativas estratégicas que se vienen desarrollando en el territorio huilense.

“Gracias a su liderazgo, hemos podido adelantar iniciativas transformadoras y trascendentales, como la restauración de la Institución Educativa Santa Librada, con una histórica inversión de $16.000 millones, así como la creación de la Escuela Universitaria del Café en Pitalito”, afirmó el gobernador.

El mandatario también resaltó la implementación del modelo “Educación Superior en tu Colegio”, que permite a jóvenes de zonas rurales y urbanas acceder a educación superior sin tener que abandonar sus municipios. Asimismo, celebró el impulso del ministro al fortalecimiento de la infraestructura educativa y el apoyo al PAE para Zonas Rurales Dispersas, convirtiendo al Huila en pionero en este programa de alimentación escolar en áreas apartadas.

Por su parte, el ministro José Daniel Rojas Medellín expresó su gratitud y compromiso con el Huila:

“Me siento profundamente honrado por esta distinción. Me la llevo en el corazón, pero también como un compromiso mayor: que al final de nuestro periodo podamos decir que abrimos nuevas oportunidades y rescatamos instituciones emblemáticas como Santa Librada. Cada estudiante vinculado a la educación pública es un joven que le arrebatamos a la violencia. Por eso, ustedes, huilenses, son nuestros principales aliados”.

Esta exaltación reafirma el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Huila por consolidar una educación que transforme realidades y abra caminos de paz, equidad y desarrollo en el territorio.