Germán Casagua propone creación de programa de estímulos para las madres comunitarias

El proyecto que plantea el concejal Germán Casagua Bonilla, podría beneficiar a más de 400 madres comunitarias que actualmente prestan su servicio a la primera infancia del Municipio, reconociéndole con ello un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente -SMLMV- en el año que se otorgaría en un 50% en el primer semestre y el 50% restante en el segundo semestre.

“Queremos quitar del discurso político el querer o no ayudarlas, reglamentando estímulos reales y concretos”, sostuvo el cabildante.

Después de anunciar la propuesta de ‘Pasantías por méritos’ en Neiva, el concejal Germán Casagua dio a conocer que presentará, en el inicio de las sesiones ordinarias, una segunda iniciativa que podría beneficiar a este importante grupo de mujeres neivanas, que actualmente atienden a más de 4.300 niños y más de 1.300 madres gestantes y lactantes.

“El propósito de esta propuesta es que las madres comunitarias tengan una herramienta para exigir el cumplimiento de estos beneficios y que no dependan de la voluntad del político, así se pueden generar estímulos y beneficios por su aporte y noble labor», afirmó Casagua Bonilla.

Aunque con el acuerdo 053 de 2003 se creó un programa de estímulos temporales, la iniciativa del concejal Casagua busca aumentar los reconocimientos y así enaltecer la labor de dichas mujeres. “Muchas veces el aporte e incidencia tan valioso que tienen las madres comunitarias no es reconocido, no lo aprecian, por eso ellas, desde su cotidianidad, merecen todo el reconocimiento, es una ayuda que han dejado de recibir desde hace unos años y no ha tenido eco en la actual administración”, expresó Casagua Bonilla.

De esta forma, con la eventual aprobación del programa en el Concejo de Neiva, se otorgaría un reconocimiento de un (1) del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente -SMLMV-, adicionalmente otorgaría un subsidio de descuento del pago de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del 70% para estratos 1 y 40% para estrato 2 en los establecimientos o residencias donde operen actualmente dichos hogares.

“Para ser responsables con las finanzas públicas del Municipio, el costo aproximado del impacto fiscal de este programa es lo correspondiente al salario de cinco asesores que tiene actualmente contratada la Administración dentro de su exagerada planta de personal, por más de 11 millones de pesos cada uno. De esta forma, la operación, adaptación y el reconocimiento económico y giro de los recursos estarían bajo la responsabilidad de la Secretaria de Hacienda y de la Secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia», resaltó Casagua Bonilla.

Importancia de la propuesta

Administraciones anteriores otorgaron algún tipo de estímulo y reconocimiento a las madres comunitarias de manera intermitente, sin embargo, estas no fueron suficientes. El actual mandatario Gorky Muñoz no le ha brindado los reconocimientos que justamente ha pedido esta población, abandonando así, un auxilio que beneficia directamente a quienes trabajan diariamente por la primera infancia.

Así las cosas, el concejal Germán Casagua radicará la propuesta que beneficiará a dicho grupo poblacional, promoviendo con ello una forma de exaltar la labor que realizan dichas mujeres que con su trabajo impactan positivamente a muchas familias quienes, entre otras cosas, pueden ir a sus trabajos con la tranquilidad de que sus hijos están en las mejores manos.

“Dejen los discursos y vayamos a la acción; con la aprobación de este programa, ellas podrán saber y entender que su papel es determinante en el desarrollo de la niñez en Neiva”, concluyó Casagua Bonilla.