Gente que se destaca: “George Warholl”

San Francisco de Asís, de las muchas frases y oraciones hermosas que pronunció, expresó una que me parece propicia para dar inicio a esta columna de opinión: “Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible”.

Jorge es un profesional de origen giganteño, lo conocí finalizando la década de los ochenta cuando era solamente un pequeño niño que estudiaba en la escuela en donde mi madre era docente, una maravillosa docente; de eso pueden dar fe quienes tuvieron la inmensa fortuna de pasar por sus aulas de clase.

Por esta razón este infante paisano terminó visitando nuestra casa en esa bella municipalidad, convirtiéndose en asiduo invitado, acompañando constantemente a su profesora en las tardes o los fines de semana. Por aquel tiempo yo ya había salido del seno de mi hogar para formarme como profesional y abrirme camino.

Jorge tenía una morralada de sueños que quería hacer realidad y por ello marchó a la capital del Huila en donde trabajó en medios de comunicación para luego viajar a Panamá y graduarse como Comunicador y Productor Audiovisual en la Universidad Interamericana de Panamá.

Me cuenta quien hoy es llamado George Warholl, que ya estando fuera de su país natal se desempeñó como periodista y productor cinematográfico, haciendo un poco de cine, programas para televisión y desarrollando contenidos para medios digitales, y también participó como gestor de opinión pública para medios de comunicación en Panamá, México y Colombia.

Sabiendo que la formación académica le abriría muchas más puertas, desarrolló una especialización en Gestión Pública y Gobierno en la Universidad del Valle de México y más adelante efectuó un máster en Administración Pública y un máster en Educación Basada en Competencias en la misma universidad.

Narra George que sumado a sus actividades laborales y académicas siempre ha llevado consigo un compromiso y sentimiento filantrópico a donde quiera que va, es así como ha trabajado orientando a personas de diferentes edades, tratando de contribuir a su crecimiento y desarrollo personal, a través de la educación, orientado clases y aportando implementos escolares y alimento, a quienes realmente lo necesitan, a través de un proyecto que emprendió hace algún tiempo y que lleva por nombre Warholl Joyería.

En esta empresa se diseñan y fabrican prendas en plata, por ello cuando alguien compra o adquiere una de las piezas confeccionadas por él, indirectamente también está ayudando a la educación de personas que como mínimo necesitan aprender a leer y escribir.

Punto seguido adiciona lo siguiente, “De otra forma no podría hacerlo porque como muchos saben no soy hijo de millonarios ni heredé nada, por el contrario me he hecho a pulso y esto es precisamente lo que me ha hecho más sensible para reconocer e identificar las necesidades de la gente”.

Adenda: George Warholl es el nuevo columnista del portal web de noticias y opinión TSM Noticias, bienvenido.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04