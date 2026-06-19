Actualidad

Francisco Javier Carrascal Mora, fue exaltado por la Cámara de Representantes por su aporte a la cultura y al desarrollo regional

TSM Noticias
Actualidad
176 Views

En un acto especial realizado en la capital del país, el empresario huilense Francisco Javier Carrascal Mora recibió una importante Nota de Exaltación otorgada por la Cámara de Representantes, a través de la representante a la Cámara Luz Ayda Pastrana.

Este reconocimiento destaca la valiosa trayectoria de Carrascal Mora y su significativo aporte a la música, la cultura y al crecimiento económico de la región, convirtiéndose en un referente de liderazgo, emprendimiento y compromiso con el desarrollo social y cultural.

Durante la ceremonia, realizada en Bogotá, Francisco Javier Carrascal Mora estuvo acompañado por su familia, quienes compartieron este importante momento de reconocimiento a una labor construida con esfuerzo, dedicación y sentido de pertenencia por su tierra.

La representante Luz Ayda Pastrana resaltó el impacto positivo que ha generado el empresario a través de sus iniciativas, las cuales han contribuido al fortalecimiento de la cultura y al impulso de oportunidades para la comunidad.

La exaltación entregada por la Cámara de Representantes constituye un homenaje al trabajo y compromiso de Pacho Carrascal, reconociendo su contribución al desarrollo integral de la región y su permanente apoyo a las expresiones culturales que enriquecen la identidad de los huilenses.

Este reconocimiento se suma a los logros alcanzados a lo largo de su trayectoria, reafirmando su papel como un destacado empresario y promotor del progreso económico y cultural del departamento.

TAGGED:
Share This Article

Publicidad

Publicidad

Historias Relacionadas

Conoce más noticas
Ir al contenido