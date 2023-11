Escuela de Pitalito, gana premio de mejor institución del mundo en el tema ambiental

Una escuela pública colombiana gana el premio World’s Best School Prize en Acción Ambiental 2023 y el gobierno anuncia actualización de la Política Nacional de educación ambiental

Se trata de la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco, una escuela pública primaria y secundaria ubicada en Pitalito, Huila, que recibirá US$ 50.000.

Los cinco World’s Best School Prizes fundados el año pasado por T4 Education en colaboración con Accenture, American Express, y la Fundación Lemann, son los premios educativos más prestigiosos del mundo, y otorgan un premio de US$ 250,000 USD a las cinco escuelas ganadoras.

La Ministra de Educación de Colombia, Aurora Vergara, estuvo presente en Pitalito en el anuncio, y lanzó la actualización de la política nacional de educación ambiental.

https://youtu.be/YS9beZwtgEQ

Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco, una escuela pública primaria y secundaria ubicada en Pitalito, Huila, Colombia fue nombrada hoy como la ganadora del premio World’s Best School Prize for Environmental Action (Acción Ambiental) 2023. Los cinco World’s Best School Prizes, fundados el año pasado por T4 Education en colaboración con Accenture, American Express, y la Fundación Lemann, son los premios educativos más prestigiosos del mundo, y otorgan un reconocimiento de US$ 250.000 a las cinco escuelas ganadoras. Una escuela pública colombiana se quedó con el primer puesto en la categoría Acción Ambiental 2023 y recibirá US$ 50.000.

La Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco, ganadora de uno de los World’s Best School Prizes 2023, en la categoría Environmental Action (Acción Ambiental), es una escuela pública ubicada en Pitalito, Huila, Colombia, donde se les enseña a los estudiantes cómo pueden contribuir a mejorar el medio ambiente y fomentar el emprendimiento, aportando al desarrollo sostenible de su región.

A través de su programa CAFELAB COLOMBIA, la escuela enseña a través de prácticas pedagógicas innovadoras, cómo se puede reducir la contaminación que se genera durante el proceso de producción del café. El éxito del programa se demuestra con estadísticas como el reciclaje del residuo del café para crear productos ecológicos, la incorporación de más de 100.000 toneladas de pulpa de café y la producción de productos innovadores y respetuosos con el medio ambiente.

Tras haber sido pre-seleccionada el pasado mes de junio en el Top 10, entre miles de postulaciones de más de 100 países del mundo, y quedar entre las tres finalistas en septiembre, junto a la institución Mamoura British Academy de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), y Muntinlupa National High School (Filipinas), hoy se corona como la mejor escuela del mundo en acción ambiental.

Simultáneamente, la escuela SPARK Soweto de Sudáfrica ganó el World’s Best School Prize for Community Collaboration (Colaboración con la Comunidad). Riverside School de India ganó el World’s Best School Prize for Innovation (Innovación). La escuela Max Rayne Hand in Hand Jerusalem School ganó el World’s Best School Prize for Overcoming Adversity (Superación de la Adversidad). Y la escuela secundaria EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves de Brasil ganó el World’s Best School Prize for Supporting Healthy Lives (Promoción de Vidas Saludables). Los cinco ganadores fueron elegidos por un jurado compuesto de más de doscientos expertos y líderes de todo el mundo.

Adicionalmente, el nuevo Community Choice Award de los World’s Best School Prizes fue otorgado a la Escola Municipal Professor Edson Pisani de Belo Horizonte en Brasil por haber obtenido la mayor cantidad de votos en la instancia del Voto Público, en septiembre, en la cual compitieron las quince escuelas finalistas. Recibirá como premio una membresía gratuita al nuevo programa de T4 Education, Best School to Work. Es un mecanismo independiente de certificación de escuelas basado en evidencia recolectada a través de diferentes mecanismos de medición, con el fin de evaluar la cultura escolar de cada institución, en pos de mejorar y transformar el ambiente escolar de trabajo para atraer y retener a los mejores docentes.

Aurora Vergara Figueroa, Ministra de Educación Nacional, estuvo presente personalmente en Pitalito en la escuela en el momento del anuncio y dijo:

“Estamos emocionados por este merecido logro de la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco de Pitalito. Podemos decir con orgullo que esta escuela ubicada en el departamento del Huila, se convierte en ejemplo de educación y acción ambiental para el mundo. Su pedagogía innovadora es inspiración para nuestra nación. Espero que las escuelas de Colombia y del mundo sigan el mismo camino y aprovechen la educación como herramienta para proteger la vida y la naturaleza, aportar al desarrollo sostenible de sus territorios y sus comunidades, y a la construcción de una sociedad sostenible, justa, equitativa y en paz. Ratifico el compromiso de hacer de la educación ambiental una prioridad en todas las escuelas del país. Para ello, desde el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Ministerio de Educación Nacional ha asumido en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la implementación del Programa Nacional de Educación Ambiental, que incluye la actualización de la Política Nacional y la consolidación de nodos de innovación de educación ambiental, en el marco de la formación integral y la bioconstrucción de escuelas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este proceso tendrá un gran impulso en la Cumbre Nacional de Educación Ambiental, que se realizará el 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Bogotá”.

Jill Huntley, Managing Director – Global Corporate Citizenship, de Accenture, dijo:

“Felicitaciones a la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco, Colombia, por el logro trascendental de ganar el Premio a la Mejor Escuela del Mundo en Acción Ambiental 2023. Este gran honor reconoce su gran trabajo en abordar el impacto ambiental de la producción de café, contribuyendo a un mundo más sostenible e inspirando a educadores en todas partes.

Accenture se enorgullece de ser parte de esta iniciativa de T4 Education que empodera a la próxima generación para abordar los desafíos globales de sostenibilidad, garantizando acceso e incentivando el uso de las últimas tecnologías y prácticas innovadoras.”

Vikas Pota, Fundador de T4 Education y de los World’s Best School Prizes, dijo:

«Mis más sinceras felicitaciones a la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco en Colombia. Los docentes de todo el mundo deberían tomar como ejemplo el brillante trabajo de esta escuela y la diferencia que están logrando en tantas vidas en su comunidad. Y los gobiernos deberían mirar el trabajo pionero que están realizado mientras trabajan en buscar respuestas a los grandes desafíos que enfrentamos hoy en día. Donde ustedes lideren, ellos deberán seguirlos.

«Este logro extraordinario ha sido posible gracias al liderazgo, la visión y la cultura que su escuela supo fomentar, y me llena de orgullo otorgarles el World’s Best School Prize for Environmental Action 2023.»



Sobre la escuela:

Huila es uno de los departamentos líderes en la producción de café en Colombia y enfrenta un desafío ambiental debido a la gran cantidad de residuos generados durante el proceso. Esto se debe a que el 95% de los subproductos, incluyendo la pulpa, el mucílago, la cáscara, el caucho y los tallos, son arrojados a los cuerpos de agua, afectando el medio ambiente.

En 2017, con el propósito de aportar desde la escuela a mejorar esta situación, la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco creó el programa CAFELAB COLOMBIA. Bajo esta iniciativa, estudiantes e investigadores llevaron a cabo un trabajo de campo para determinar los mejores métodos de eliminación de los residuos. Esto incluyó experimentos y recolección de datos basados en encuestas y entrevistas a agricultores de café de la región. La escuela utilizó drones para recopilar información geoespacial para su análisis y socialización con autoridades municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

La segunda fase de esta iniciativa se centró en fomentar el emprendimiento. Se presentaron desafíos STEM y, a través del diseño, creación de prototipos, pruebas y evaluación, los estudiantes desarrollaron productos y procesos innovadores utilizando los subproductos del café. Este enfoque práctico no solo contribuyó a una solución sostenible, sino que también fomentó en los estudiantes el desarrollo de pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas.

CAFELAB COLOMBIA ya ha dado resultados significativos. Desde el punto de vista social, se ha convertido en un centro de investigación para toda la región del sur de Colombia, beneficiando a más de 150.000 estudiantes, 5.000 maestros y aproximadamente 600.000 habitantes involucrados en actividades relacionadas con el café.

Desde el punto de vista ambiental, el programa ha reintegrado más de 100.000 toneladas de pulpa de café para darles un uso productivo, recuperando más de 20 litros de agua por kilogramo de café lavado. También ha permitido la producción de baterías eléctricas y materiales ecológicos.

Desde el punto de vista económico, la escuela ha fomentado el crecimiento de emprendimientos sostenibles certificados especializados en el tratamiento de residuos de café, fomentando la economía circular y ofreciendo nuevas oportunidades de ingresos para las comunidades locales.

La escuela utilizará los US$ 50.000 del premio para establecer un centro de investigación especializado en el tratamiento de los desechos sólidos y líquidos del café, atendiendo a la alta demanda de soluciones sostenibles de la región. Con el apoyo de empresas especializadas, la escuela tiene como objetivo brindar capacitación y asistencia a la comunidad cafetera, promoviendo proyectos empresariales que fomenten la sostenibilidad ambiental y generen ingresos adicionales para sus hogares.

La Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco, al igual que todos los demás finalistas, van a compartir su trabajo y buenas prácticas a través de Toolkits de Transformación Escolar, dirigido a otros docentes, a través de los cuales van demostrar su trabajo, hablar de sus enfoques innovadores, y brindar instrucciones sobre cómo otros pueden replicar sus métodos para ayudar a mejorar la educación en todo del mundo. También van a participar de sesiones y workshops en la T4 Communities app, una app gratuita de T4 Education abierta a docentes de todo el mundo con diferentes oportunidades de capacitación profesional online.



Abren las postulaciones a los World’s Best School Prizes Edición 2024

Hoy en la Ceremonia de Premiación también se anunció la apertura de las postulaciones de escuelas para los World’s Best School Prizes 2024.

Los cinco World’s Best School Prizes – Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables – celebran a las escuelas de todo el mundo por el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la próxima generación y por su enorme contribución al progreso de la sociedad, especialmente a raíz del COVID. Los premios se establecieron para compartir las mejores prácticas de las escuelas que están transformando la vida de sus estudiantes y creando un impacto positivo en sus comunidades.

Los Premios están abiertos a escuelas de todo el mundo que enseñen en la educación obligatoria, y esténn legalmente registradas ante su respectivo Ministerio de Educación o autoridad reguladora gubernamental, incluyendo desde jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, y hasta escuelas que enseñen en modalidades híbridas o online, siempre que estén registradas en el Ministerio de Educación de su país.

Las escuelas ganadoras de los World’s Best School Prizes 2024 serán premiadas con un premio global de US $50.000.

Todas las escuelas pueden postular a través de la web, hasta el 23 de febrero de 2024 a las 23.59 GMT: worldsbestschool.org

SOBRE T4 EDUCATION:

Creemos que todos los niños en todas partes merecen una educación de calidad. Estamos construyendo la comunidad más grande del mundo de maestros y escuelas para lograr esto. Juntos. Nuestra plataforma de medios digitales brinda oportunidades para que educadores establezcan redes, colaboren, compartan buenas prácticas y apoyen los esfuerzos de cada uno para mejorar el aprendizaje y la cultura escolar. Trabajamos para amplificar las voces de los maestros porque el mundo que queremos ver solo se construirá escuchando a quienes están en el corazón de la educación.

Nuestra comunidad global de más de 200.000 maestros y nuestra plataforma de medios digitales son a su vez un medio para que organizaciones de todo el mundo lleven a cabo iniciativas para contribuir al desarrollo de soluciones para enfrentar los desafíos de nuestra sociedad a través de la educación como herramienta transformadora. Diseñamos premios y competiciones a medida, a través de los cuales, buscamos capturar el ingenio de estudiantes, maestros, y de la comunidad educativa en general en el desarrollo de soluciones a los problemas que nuestro mundo enfrenta hoy.