El Huila se abre al mundo: un pacto por las oportunidades

Neiva fue escenario esta semana de un hecho trascendental para la proyección económica regional. Con el conversatorio empresarial “El Huila cuida su economía y la proyecta al mercado internacional” y la firma del Memorando de Entendimiento en el marco del Pacto por las Oportunidades, nuestro departamento da un paso firme hacia la internacionalización y la consolidación de una economía abierta, sostenible y competitiva.

La presencia de la doctora María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), no solo reviste importancia institucional, sino que representa una oportunidad estratégica: conectar al Huila con los circuitos globales del comercio, la inversión y la innovación. Su mensaje fue claro: el mundo está cambiando y los territorios que logren integrarse a las cadenas globales de valor serán los que garanticen desarrollo y bienestar para su gente.

El Memorando de Entendimiento firmado, que venía gestionando hace varias semanas, entre la Gobernación del Huila y Amcham no es un documento más. Es una respuesta ante los cambios arancelarios en Estados Unidos y un punto de partida para una visión compartida entre el sector público, el privado y la academia, orientada a fortalecer nuestras capacidades productivas, diversificar exportaciones y posicionar al Huila en nuevos mercados.

La articulación con AmCham Colombia nos permite acceder a conocimiento, contactos y experiencias de éxito que pueden acelerar la transformación de nuestra economía regional y tener un aliado para potenciar al Huila en el mercado internacional.

El evento también fue un recordatorio de que “cuidar la economía” significa pensar en sostenibilidad, en generación de empleo formal y en un modelo de crecimiento que ponga en el centro al emprendimiento, la innovación y la productividad. No se trata solo de vender más, sino de hacerlo mejor: con valor agregado, identidad y sostenibilidad.

El Huila tiene todo para hacerlo: talento humano, vocación agroindustrial, riqueza natural y una posición geográfica privilegiada. Pero necesitaba como ahora aliados estratégicos que crean en su potencial y acompañen su proceso de inserción en el mundo. De eso se trata este pacto: de abrir puertas, de tender puentes y de creer que el futuro del departamento también se escribe en clave internacional.

La llegada de AmCham y de su directora a Neiva marca un buen logró. Hoy el Huila reafirma su compromiso con el desarrollo económico, la competitividad y la internacionalización. Porque cuando una región se abre al mundo con visión y propósito, las oportunidades llegan, el empleo crece y la esperanza se fortalece.

El desafío ahora es mantener viva la alianza, convertir las palabras en acciones y hacer que este pacto se traduzca en más empresas exportando, más inversión y más bienestar para nuestra gente. El Huila cuida su economía… y empieza, con decisión, a proyectarla al mundo.

Esperamos que en el nuevo capítulo de negociación aperturado desde el 5 de septiembre entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la reducción de los aranceles, se logre bajar a cero para Colombia, en especial para sectores claves de nuestra economía como lo por ejemplo el café y la piscicultura.

Vale la pena también tener presente que puede haber reducción bajo la disposición de importación de materias primas, finalmente el 63% de la alimentación balanceada para peces son con maíz y soya provenientes de USA y el principal país a donde exportamos tilapia es el mismo USA.

Debemos buscar alivios, alianzas y desarrollar actividad y estrategias que mejoren la economía. Lo estamos haciendo.

Por: Jorge Andrés Géchem

X: @JorgeAGechem