El Gobierno busca hacer gratuita la educación superior para acabar con la discriminación y acercar la universidad a los jóvenes en todo el país: presidente Petro

“Es un grave error cambiar libros por fusiles”, expresó el mandatario al referirse a las prioridades en el manejo del presupuesto nacional.

En un evento sobre gratuidad en la educación superior, realizado en la Universidad Militar Nueva Granada, el jefe de Estado indicó que “el cerebro humano es igual cuando se discrimina por razones políticas, étnicas o de género; se están botando a la caneca de la basura cerebros humanos, entre ellos los que podrían tener las claves de la solución de un problema”.

Durante el evento ‘Puedo Estudiar: gratuidad de la matrícula para la construcción de oportunidades para la paz y la justicia social’, realizado este miércoles en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, el presidente Gustavo Petro dijo que esta política de gratuidad “busca acabar con la discriminación, hacer gratuita la educación y acercar la universidad a los jóvenes”.

Ante un auditorio conformado por personal de las Fuerrza Pública, el jefe de Estado expresó que, por ejemplo, “los miembros de la Policía Nacional, con el patrullero como integrante de base de esa fuerza, hasta sus generales, deberían pasar, estamos hablando de más de 200 mil personas, por la educación superior”.

Agregó que en una guerra siempre gana “el que menos discrimina, es decir, el más democrático”.

Indicó que este principio se debe extender a toda la juventud, porque la política de gratuidad educativa es básicamente una política para la juventud en su gran mayoría”. Y cuestionó: “¿Cómo lograr que la juventud colombiana en todas las regiones tenga acceso a la educación superior?”.

Puntualizó que “aquí una parte del personal está entrando de manera gratuita” y no debemos discriminar, ya que “entre más discriminamos, más débiles somos”, y continuó que “si solo entran los que pueden pagar, ya está uno discriminando”.

“Pero si logramos que en el 100 por ciento haya gratuidad, que el 100 por ciento sea financiado por el gobierno, quitamos la discriminación. Nos volvemos más inteligentes. Quitar la discriminación es fundamental, y eso significa 100 por ciento de educación superior gratuita”, manifestó.

Acercar la universidad a los jóvenes que la necesitan

El jefe de Estado reiteró que esto también significa que la universidad esté en donde viven los jóvenes que necesitan la educación superior, “porque si la universidad en Bogotá es gratuita, pero el joven vive en La Guajira, pasar de La Guajira hacia Bogotá para venir a estudiar vale más que la matrícula”.

Recalcó que se debe acercar las sedes universitarias hacia donde está la juventud excluida en todo el país; allí “tiene que estar la educación, el SENA y el presupuesto nacional”.

El arte y la sensibilidad

El Presidente abogó para que toda la juventud “pueda elevar el intelecto general, no solo en la matemática o la física, sino en la sensibilidad”, porque la educación, dijo, no es solo las ciencias exactas sino las sensibilidades.

“Si no hay sensibilidad, nos dormimos, porque no nos importa lo que les pasa a los demás. Y si no nos importa lo que les pasa a los demás, nos matamos, y por eso somos violentos. No por genética, sino por la falta de educación”, indicó.

Cambiar libros por fusiles, un grave error

En sus palabras, el presidente Petro refirió al episodio de la historia nacional en donde, luego de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la reforma a la Constitución, se eliminó un artículo que daba la orden de incrementar de manera constante el presupuesto nacional para la educación.

“Es un grave error cambiar libros por fusiles”, expresó.

Agregó que “el manejo más eficaz de un fusil es no usarlo, porque las sociedades deben estar en paz; la paz es el bien supremo de una nación” y las sociedades deben estar educadas, “si no tendremos los problemas que ya hemos tenido, auto-destruyéndonos”.

“La pobreza y la desigualdad generan violencia” y sin educación “entonces aumentan las condiciones de la violencia”, dijo el mandatario.

“Entre más esfuerzos hagamos en avanzar el nivel educativo, es decir, el intelecto general de la sociedad, menos pobres -eso no es de la noche a la mañana-, y a eso hay que meterle billete”, dijo.

“Hay que priorizar el gasto. Si el gasto no va hacia allá, pues no vamos a alcanzar cada vez mejores niveles educativos. Eso significa que, si logramos una sociedad educada, esa sociedad no se va a matar entre sí”, concluyó el jefe de Estado.