El Atlético Huila disfrutará de nuevos escenarios deportivos

Más de 200 niños y jóvenes de las categorías sub 9, Sub 13, Sub 17 y Sub 20 de las inferiores del Club Atlético Huila, disfrutarán de los escenarios deportivos de la Universidad Cooperativa de Colombia, gracias al convenio de cooperación firmado por las dos instituciones.



Esta alianza se realizó para que los jugadores del club realicen sus entrenamientos en las sedes deportivas de la Universidad y el Atlético Huila promocione los servicios de la UCC a través de distintas plataformas y durante los partidos en los que actúe en calidad de local en el Torneo BetPlay – DIMAYOR 2025.

El evento protocolario contó con la participación de las Directivas de la UCC Neiva en cabeza de la doctora Patricia Sanchez Rubio y del Gerente del Club, Carlos Barrero junto a su equipo de trabajo; también asistieron Sebastián Hernandez, Hugo Mena y Sebastián Giraldo, jugadores titulares del Club Atlético Huila y los niños que hacen parte de las escuelas de formación deportiva junto a sus familiares.

Según la directora “este convenio tiene importantes beneficios para los niños y jóvenes que practican en las escuelas de formación de futbol del Atlético Huila, quienes podrán acceder a unos espacios físicos seguros y adecuados para sus prácticas deportivas cercanas a la ciudad”.



Entre los beneficios del convenio, está un descuento del 10% en los abonados que sean adquiridos por el personal administrativo, profesores, estudiantes y egresados vinculados a la Universidad, presentando el carné o documento vigente que certifique dicho vínculo.



Al igual que un descuento del 10% en las matrículas en la escuela de futbol del Atlético Huila al personal vinculado a la universidad en calidad de administrativos, docentes y egresados.

Durante el evento, el Club Atlético Huila, presentó su nueva camiseta en color blanco y la entregó a la institución universitaria como símbolo de la alianza estratégica en beneficio del fortalecimiento a las escuelas deportivas de futbol en el departamento y la región.