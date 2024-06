El actor canadiense Donald Sutherland, de ‘Los Juegos del Hambre’, falleció este jueves en Miami, Florida, tras una larga enfermedad

Tenía 88 años. Sutherland, nacido en Saint John, Canadá, ganó reconocimiento por sus destacadas actuaciones en películas como “The Dirty Dozen” (1967) y “MAS*H” de Robert Altman, que lo catapultaron a la fama. A lo largo de su extensa carrera de seis décadas, participó en filmes icónicos como “Klute”, “Kelly’s Heroes”, “Don’t Look Now”, “Ordinary People”, “JFK”, “The Eye of the Needle”, “Fellini’s Casanova”, “1900”, la serie “Los Juegos del Hambre”, y “Ad Astra”. En 2017, recibió un Premio Honorífico de la Academia.

Sutherland ganó un Globo de Oro por la película para televisión “Path to War”, un Premio Emmy y otro Globo de Oro por su actuación en la miniserie “Citizen X”. Otros créditos televisivos incluyen “The Undoing”, “Trust”, “Lawmen: Bass Reeves”, “Dirty Sexy Money” y “The Pillars of the Earth”, entre muchos otros.