Desde Miami llega a Colombia el show “Pedro Alfonso y su Family”

Una comedia musical producida por Claudia Arroyave, creada y protagonizada por Pedro Alfonso, violinista internacional.

Actualmente la obra es tendencia en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Después del éxito en la ciudad de Miami Estados Unidos, la obra teatral «Pedro Alfonso y su Family» anunció su llegada a Colombia los próximos 22 y 29 de julio en una gira por las ciudades de Bogotá y Medellín en tres funciones que traerán el talento de Pedro Alfonso, virtuoso violinista internacional.

«Pedro Alfonso y su Family» está dirigida a un público diverso y amplio. La obra apela a personas de todas las edades que buscan disfrutar de un espectáculo teatral con humor inteligente, excelente música y temáticas familiares universales. Es una oportunidad perfecta para que las familias, los amigos y los amantes del teatro compartan momentos de risas y emoción juntos.”, señaló Claudia Arroyave, productora general de la obra,

Es un musical producido por Claudia Arroyave, actriz y cantante colombiana quien también ha participado en producciones como El Rostro de Analía (2008), Pecados Ajenos (2007), Sofía Dame Tiempo (2003), y Amor a Mil (2001) y, quien combina en el show tecnología y arte. “La obra busca brindar una experiencia teatral única y memorable, creando un lazo emocional con el público y dejando una marca duradera en la industria del entretenimiento.”

Con el objetivo de impulsar la cultura artística del país, la talentosa pareja ha decidido apostarle a un show único en el país, que traerá consigo un mensaje clave para todos los asistentes “la obra conectará con el público colombiano y les regalará momentos de alegría”. Personas de todas la edades podrán disfrutar de las aventuras de los personajes de «Pedro Alfonso y su Family».

Fragmento del show en Instagram : https://www.instagram.com/ reel/CqtPxSctQGZ/?igshid= NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

¿Quién es Pedro Alfonso?

Pedro Alfonso, es músico, compositor y actor cubano en Estados Unidos. Ha participado en más de 500 producciones musicales junto a grandes artistas de talla internacional como Shakira, Bacilos, Gloria Estefan, Roberto Carlos, Alberto Plaza, Franco de Vita, Gloria Estefan, Ricky Martin, entre otros.

En palabras de Pedro Alfonso. “Esta es la primera vez que me presento con mi obra «Pedro Alfonso y su Family» en Colombia, lo que lo convierte en un evento teatral emocionante para el público local ya que está pensado en anécdotas para el público latino que siempre he querido y admirado. Se trata de una obra musical y teatral que narra las relaciones de una familia, llena de risas, música, amor y situaciones cómicas. A través de un guión ingenioso y personajes entrañables, la obra aborda temas universales de la vida familiar y promete entretener al público con su humor inteligente y emotivo.”.

Las personas y empresas que estén interesadas en conocer más de este show lo pueden hacer a través del Instagram de Pedro Alfonso @pedroalfonsoviolin o de Claudia Arroyave, Productora General, actriz y cantante reconocida en Colombia @clauarroyave o a través del siguiente link:

https://www.eticketablanca. com/evento/pedro-alfonso-y-su- family/