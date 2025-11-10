Concejo de Neiva sin autonomía

Luego de ver las instalaciones del Concejo de Neiva a través de redes sociales, está muy clara su falta de autonomía. Eso refleja desinterés a los ciudadanos y genera desconfianza.

Las imágenes, que se pueden apreciar en redes sociales, surgieron tras la visita de un ciudadano que llegó al recinto debido a la sesión realizada sobre el nuevo estadio que planea construir un empresario de la ciudad.

Pero no sorprende que el lugar se encuentre de esta manera, ya que es bien conocido que, para cambiar cualquier cosa, los cabildantes necesitan el «permiso» del señor alcalde, el cual, por lo visto, no tiene este asunto entre sus prioridades. Podríamos decir que no hay avances ni en materia del Estadio Guillermo Plazas Alcid ni en la del Concejo.

Considero que es motivo de vergüenza que una entidad la cual debería ser totalmente independiente, tanto en sus decisiones como en sus instalaciones, deba recurrir al gobierno municipal hasta para sus pagos. ¿Qué libertad podemos esperar si los recursos provienen directamente de este? No queda duda, es fundamental que el Concejo se ponga la camiseta, no solo para aprobar créditos para un estadio que se está cayendo a pedazos, sino también por su imparcialidad y lugar de trabajo.

Es indignante que no solo las calles, la ornamentación de las áreas públicas, el retroceso y la poca inversión en la ciudad afecten, además, las instalaciones del Concejo, donde están los cabildantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se preocupan por promover su independencia? Así, si necesitan cambiar un bombillo, no tendrían que acudir hasta la Alcaldía a solicitarlo. Esto no puede continuar.

Concejales, las cosas no se pueden quedar solo en el papel, y deben ser coherentes con lo que predican o debaten. Es inconcebible que hablen de un estadio en ruinas, aprueben dinero para invertir más en él, y, ahora, entren a discutir sobre la nueva propuesta de un estadio financiado privadamente, cuando la cara que los representa, —su recinto, un lugar que debería demostrar su compromiso— deja mucho que decir.

Adicional a esto, encontré que la página web tampoco funciona, no puedo indicar desde cuándo, pero definitivamente no está en funcionamiento hasta el momento en que publico esta columna. Ingresé allí solo para orientarme sobre cuál es el propósito de las personas que están allí sentadas, porque claramente algo no cuadra.

No hay problema que no funcione la página web, porque muchos no olvidamos que el Concejo Municipal busca el bienestar de la comunidad a través de la legislación y realización de control a la administración municipal. Pero, aunque parezca ilógico, su funcionamiento está ligado directamente a esta, irónico: es algo similar a cuando trabajas como funcionario público y contratas con el Estado; no tiene razón de ser.

Puede que no sea imprescindible un puente de madera, unos baños o un bombillo, pero que la apariencia de un lugar indispensable para una ciudad luzca así, deja entrever grandes problemáticas. Por esto, no dejamos de cuestionar como ciudadanos: si este espacio está así, ¡cómo será la calidad del control político?

Aclaro que no quiero dejar a un lado el trabajo que realizan algunos concejales, a quienes verdaderamente se les nota el interés y no la politiquería, pero muchos otros solo van a calentar la silla y hunden los proyectos que son realmente importantes. Estamos cansados de esos.

Más compromiso señores concejales, ustedes no están para improvisar allá. Demuestren seriedad, las instalaciones son su carta de presentación, no las dejen a un lado y consideren realmente cuando aprueben créditos y créditos. No me cansaré de decirlo.

P.D. Es muy buena la idea de un nuevo estadio, aún más tentadora con recursos privados, porque el desangre público con el Estadio Guillermo Plazas Alcid nos tiene cansados. Aunque no dejo de cuestionarme si es realmente viable en el Parque Isla, sé que es un sector que puede ser aprovechado, pero el impacto ambiental creo que sería inmenso e irrecuperable.

Recuerdo cuando la CAM tenía allí un espacio, un observatorio, debido a la innumerable cantidad de especies que habitan el lugar, sin contar los árboles. No lo sé, aún tengo muchas dudas frente a esto.

—

Por: Daniela Muriel Trujillo

X (Twitter): @danielamuriel25