Cómo mejorar la comunicación en tu relación de pareja

La comunicación es difícil. Son muchos los factores que intervienen en el éxito de una conversación, desde el lenguaje corporal al tono de voz o el tiempo de que se dispone para hablar. Y uno de los mayores obstáculos para una buena comunicación es que es difícil predecir lo que tu pareja va a decir o hacer a continuación.

Pero hay formas de mejorar tus propias habilidades comunicativas y ayudar a que las relaciones sean más fáciles para todos los implicados:

Pide lo que quieras

Si te cuesta pedir lo que quieres, puede ser tentador intentar ir por la vida sin pedir nada. Pero no es una buena idea. La gente suele sentirse mal consigo misma cuando no pide lo que quiere, pero lo cierto es que cuando no pedimos, la gente tampoco puede darnos lo que necesitamos.

Así que si te resulta difícil pedir algo, prueba estos consejos:

Pide de todos modos. Recuerda que no pasa nada por sentir miedo o incomodidad a veces, ¡es totalmente normal! Pero nadie puede leerte la mente; si hay algo concreto que te haría la vida más fácil o más feliz, siempre que la persona tenga el poder de ayudar… te lo debes a ti mismo (¡y a ellos!) para hacerles saber qué es exactamente lo que haría tu vida más fácil y más feliz.

Considera si mereces o no lo que pides antes de empezar a discutir sobre la situación en cuestión; a veces preguntar «por qué» no lleva a ninguna parte porque la gente percibe cualquier pregunta sobre su razonamiento como un ataque a su carácter en lugar de un deseo genuino de entender por qué las cosas suceden de determinada manera en lugar de otras, especialmente si esas preguntas se producen durante momentos acalorados como discusiones en las que las emociones se disparan en torno a temas como el dinero (o cualquier otro tema potencialmente delicado).

Respeta el punto de vista de tu pareja

El respeto es la base de una relación sólida. Es importante entender el punto de vista de tu pareja. Puedes hacerlo escuchando y haciendo preguntas. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que alguien te haya dicho algo hiriente u ofensivo? ¿Qué ha hecho?

Es natural querer atacar o defenderse en estas situaciones, pero en lugar de eso, tómate un segundo para pensar por lo que pueden estar pasando antes de responder. Si quieres que tu relación con amigos, parejas o prepago en Colombia prospere, es importante que ambos se sientan escuchados y comprendidos.

Siéntase cómodo con las diferencias

No te culpes por tener intereses y prioridades diferentes. Puede que tú quieras salir más a menudo que tu pareja, o que seas tú quien quiera quedarse en casa y acurrucarse en el sofá mientras ellos prefieren salir y quedar con amigos, ¡o incluso tener una cita!

Es normal, pero puede dificultar la comunicación. Si estás en una relación con alguien que quiere algo más de la vida que lo que tú quieres, entonces a menudo esto surgirá al hablar de lo que está pasando en la vida de cada uno: «¡Estoy tan emocionada de que salgamos esta noche!». Dices con emoción en la voz (y tal vez un poco de morritos). Tu pareja responde: «Guay».

No hay ninguna emoción en su voz, sólo lo dicen como una respuesta obligatoria porque saben que si no responden positivamente habrá un conflicto más tarde cuando lleguen tarde a casa después de salir con sus amigos en lugar de llegar temprano como habían planeado antes ese día cuando estaban discutiendo lo divertido que sería si los dos fueran juntos en lugar de por separado.

Estar abierto al compromiso

Compromiso es el término con el que se designa una situación en la que ambas partes renuncian a algo que realmente quieren para llegar a una solución que funcione para ambas. No se trata de tener razón o no, sino de llegar a una solución que funcione para ambos es importante comprometerse con esto y no tratarla como a aquella puta en Bogotá que conociste una noche y nunca volviste a ver.

«Pero», estarás pensando, «¡yo siempre tengo razón!». Bueno, tal vez en tu mente; pero si tu pareja piensa lo contrario -y cuando se trata de relaciones, suele ser así-, vas a tener que dejar ir algunas de tus ideas y averiguar cuál es la mejor manera de llegar a un acuerdo con ella para poder avanzar juntos.

En lugar de pensar en lo que es justo o no (eso no lleva a ninguna parte), céntrate en lo que hay que cambiar y en el esfuerzo que cada uno tendrá que poner para que esos cambios se produzcan. A continuación, asegúrate de que todo el mundo está de acuerdo con su papel en la realización de esos cambios antes de pasar a otro punto o desacuerdo entre vosotros.

Intenta primero comprender y luego que te comprendan

Lo más importante a la hora de comunicarse con un ser querido es escuchar primero. Nos resulta fácil centrarnos en lo que queremos decir, pero tenemos que asegurarnos de que la otra persona se siente escuchada y comprendida antes de responder con nuestras propias preocupaciones. Si practicas esto en tus interacciones cotidianas con tu pareja, fomentarás la confianza y ayudarás a que ambos os entendáis mejor.

Prueba a utilizar estos consejos:

Escucha atentamente, sin interrumpir ni juzgar lo que han dicho mientras hablan.

Haz preguntas que muestren interés por comprender su punto de vista (por ejemplo, «Cuéntame más sobre cómo te sientes»).

Evita ponerte a la defensiva o criticar; en su lugar, intenta encontrar cosas que sean comunes entre los puntos de vista de ambos (por ejemplo, «Entiendo que eso tenga sentido»).

Evita las suposiciones y haz preguntas

Cuando supones, nos pones en ridículo a ti y a mí. Eso dice el refrán, ¿verdad?

Pues bien, cuando se trata de la comunicación en las relaciones, las suposiciones son un error común que cometen muchas parejas. Es muy fácil suponer que tu pareja sabe lo que quieres o necesitas sin preguntárselo realmente. También es fácil suponer que la pareja sabe exactamente cómo se siente en un momento dado sin decirle nada sobre sus pensamientos o emociones.

Es importante que las parejas no sólo eviten las suposiciones, sino que incorporen preguntas a sus conversaciones diarias. Esto puede lograrse haciendo preguntas directas como: ¿Quieres un helado? ¿Cuál fue tu parte favorita de nuestras vacaciones? ¿Ha habido algún cambio reciente en el trabajo que haya sido estresante o molesto?

La comunicación es difícil, pero hay cosas que puedes hacer para mejorarla

Independientemente de lo que piense sobre la comunicación, es importante comprender que esta habilidad puede desarrollarse. Si a usted y a su pareja les cuesta comunicarse, hay cosas que pueden hacer para mejorar su relación y su capacidad de comunicación.

Puede que te des cuenta de que tu estilo de conversación es distinto al que estás acostumbrado cuando hablas con alguien nuevo. Por eso es tan importante que las personas que mantienen una relación hablen de sus diferencias de estilo de comunicación desde el principio, antes de que se conviertan en un problema. Una vez que las diferencias se hacen evidentes y empiezan a formarse hábitos, puede resultar difícil para cualquiera de las dos personas de la relación volver a cambiarlos.

Conclusión

Recuerde que la comunicación es una calle de doble sentido. Puedes contribuir a mejorarla siendo más consciente de cómo te comunicas con los demás y cómo ellos se comunican contigo. Pero no olvides que tu pareja también tiene control sobre su propia comunicación.

Así que la próxima vez que haya una discusión o un malentendido entre vosotros, respira hondo y vuelve a intentarlo hasta que todas las partes estén satisfechas y si finalmente no es posible arreglarlo siempre puedes acudir a servicios de profesionales como simple escorts México (https://mx.simpleescorts.com/) para pasar el mal trago mejor.