Comisión de la Verdad y JEP revelan cifras de la violencia contra la Unión Patriótica

En conversatorio sobre el trabajo conjunto de escucha de la Comisión de la Verdad y la JEP acerca del exterminio contra la Unión Patriótica (UP), y en el que se lanzó un documental sobre el caso, las entidades revelaron la cifra de víctimas letales y de otras violaciones de DD. HH. en contra de dicho partido político, así como otros detalles significativos sobre cómo operó la violencia contra el mismo.

Según la investigación, hubo al menos 8.300 víctimas de la UP, una cifra inédita de lo que hasta ahora se consideraba la victimización de este partido político.

Tras el lanzamiento del Documental “Unión Patriótica desde las cenizas”, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad publicaron reveladores datos sobre el caso 06 de la JEP denominado: “Victimización de miembros de la UP”, el cual fue abierto en febrero del 2019.

El magistrado Gustavo Salazar, quien ha liderado el caso en la JEP, aseguró que las cifras de víctimas son mayores que las previamente aportadas por la Corporación Reiniciar, la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y otras fuentes. Se trata, según la investigación de al menos 8.300 víctimas de la UP, de las cuales 5.733 fueron desaparecidas o asesinadas y el resto víctimas de otras formas de violencia como tortura, abuso sexual y exilio. Para Salazar, esta cifra se trata de un número superior que representa el carácter masivo, generalizado y permanente de la violencia contra la UP. Para él, la única posibilidad de explicar la amplitud en el tiempo del crimen contra la UP es el entramado de aparatos de violencia con diferencias territoriales y “el rol preponderante de agentes del Estado”.

El dato procede de cruces comparativos luego de consultar varias fuentes judiciales y civiles y de escuchar centenares de testimonios en el marco del trabajo conjunto de escucha entre la JEP y la Comisión de la Verdad, especialmente con víctimas de la UP en el exilio.

La cifra tiende a aumentar pues se reportan en la actualidad 9.500 hechos victimizantes, que incluyen también la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, las amenazas y lesiones personales que tienen la intencionalidad de asesinar con numerosos casos ocurridos tanto en casos de dirigentes nacionales como líderes en los territorios.

Son 882 los casos de personas desaparecidas



“Las cifras no son el rostro de la gente, pero detrás de cada cifra hay un rostro. Esto da una visión del exterminio a un movimiento político y partido político. Eso supone casi el 70 por ciento de las víctimas registradas y explica el nivel de impacto y persecución, en todas las épocas”, afirmó el comisionado Carlos Martín Beristain.