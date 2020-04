Comenzando a escribir un sueño: Centro de Protección y Bienestar Animal de Neiva

A raíz de la crisis provocada por el coronavirus, se dio una gran explosión de empatía y sensibilidad social y medio ambiental que no solo ha hecho repensarnos como sociedad, sino también ha despertado nuestra disposición a ayudar a los demás, principalmente a los más vulnerables y necesitados.

En medio del despertar solidario, los neivanos que nos preocupamos por el cuidado y protección de los animales en estado de abandono, iniciamos acciones de recolecta de alimentos, de atención a los animales maltratados y accidentados, de rescate, cuidado y adopción.

La administración municipal también se ha sumado a esta iniciativa y hace 3 semanas, a través de una alocución del alcalde Gorky, anunció la creación del “coso municipal provisional” en instalaciones donde hoy queda el Centro Zoonosis, que funcionaría como un albergue para los animales de la calle donde se les iba a ofrecer atención, asistencia alimentaria y cuidado.

Una vez el alcalde Gorky y sus funcionarios cayeron en cuenta que el Centro Zoonosis no tenía la capacidad instalada para atender más de 40 animales (cifra insignificante ante los miles que hay en las calles de Neiva) y que no es posible hacer inversiones en locaciones, pues el lote donde está no es propiedad del municipio (se paga un arriendo de alrededor de 7 millones de pesos mensuales por el lote), acertadamente decidió cambiar de estrategia.

El viernes de la semana pasada, el líder de medio ambiente de la alcaldía, Octavio Cabrera, anunció en alocución pública la instalación y apadrinamiento de 100 come dog´s en toda la ciudad y se comprometió a que en no menos de 15 días, se realizarán alrededor de 1.000 esterilizaciones a animales de la calle. Gran acierto, teniendo en cuenta que una de las causas reales del problema es la reproducción descontrolada de gatos y perros en estado de abandono.

Estas acciones pueden representar el primer paso por volver realidad un gran sueño que es la construcción del Centro de Bienestar Animal de Neiva. Un lugar donde no solo se atiendan a los animales en estado de indefensión y desde donde se realicen campañas de adopción y de esterilización, sino también, un centro de educación donde las futuras generaciones de neivanos podrán aprender sobre el cuidado de los animales y tenencia de las mascotas, así como se hace en el centro PERLA en Medellín o en el CEIBA de Rionegro.

Habrá quienes dirán, con tantas necesidades que tenemos las personas, con tanta pobreza y desigualdad, ¿por qué invertir en los animales?

Hoy más que nunca, nos hemos dado cuenta que lo que pasa en otros lugares y a otras especies afecta directamente nuestra vida (o qué me dicen del coronavirus, que se originó en China y presuntamente podría deberse a contaminación cruzada por la mala manipulación de animales).

En este sentido, los seres humanos no nos podemos seguir creyendo los protagonistas centrales del planeta, ni mucho menos, los dueños absolutos de los recursos naturales; ¡hay que cambiar el paradigma antropocéntrico!

Esto significa entender que el hombre no puede seguir pensándose cómo el centro del mundo. Implica asumirnos como seres en relación, que deben establecer relaciones simétricas y balanceadas con los demás seres de la naturaleza.

Hoy, en tiempos del cambio climático y el coronavirus, pero también en medio de crisis económicas y sociales, está demostrado que el buen vivir (como apuesta política), significa en esencia, una sana y sostenible relación con los animales y con el medio ambiente y en Neiva, debemos entenderlo.

Por esto, aplaudimos la disposición que tiene la administración municipal por ayudar los animales y dar cumplimiento a la ley 1774 de 2016, e impulsamos al alcalde municipal para tener la voluntad política de cumplir un sueño: Que Neiva tenga su Centro de Protección y Bienestar Animal.

—

Por: Juan Diego Amaya

Concejal de Neiva