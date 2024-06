Colombia reduce significativamente procedimientos estéticos: revelaciones del Congreso Mundial de ISAPS en Cartagena

La liposucción y los inyectables son los dos procedimientos más comunes en Colombia

En un 42% se redujo el total de procedimientos quirúrgicos y en un 39% los no quirúrgicos

Colombia en el Top 10 de los países que realizaron más procedimientos quirúrgicos de liposucción y de abdominoplastia y en el Top 10 de depilación como procedimiento no quirúrgico.

En promedio, los países que reciben el mayor porcentaje de pacientes extranjeros son Colombia, México, Turquía, Siria y Tailandia.

“Sin duda Colombia es un destino seguro para la Cirugía Plástica”: Lina Triana, presidenta de la ISAPS

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética –ISAPS por sus siglas en inglés- publicó los resultados de la Encuesta Global Anual sobre procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos con fines estéticos, donde se muestra que en 2023 fueron realizados, en el mundo, 34.9 millones de procedimientos, lo que representa un aumento del 3.4 % en relación con el año anterior.

Con más de 15.8 millones de intervenciones quirúrgicas y 19.1 millones de no quirúrgicas realizadas por cirujanos plásticos certificados, el informe general revela aumento general del 39.2% durante los últimos cuatro años.

Las cifras reveladas en Cartagena, ciudad donde se congregan más de mil expertos de noventa países para discutir las últimas investigaciones científicas, innovaciones y problemas de seguridad del paciente, muestran que a pesar de que en Colombia se redujo la cantidad de intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas con fines estéticos, el país es líder en proporción de pacientes extranjeros que lo visitan buscando cirujanos plásticos certificados y con experiencia. La procedencia de la mayoría de estos pacientes que llegan a Colombia es de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.

Según revela la encuesta de la agremiación internacional, en Colombia fueron realizados 447.268 procedimientos en 2023, de los cuales 270.870 fueron quirúrgicos y 176.399 no quirúrgicos.

“Tenemos que seguir trabajando con disciplina y sin pausa, mostrando la calidad tanto de los cirujanos plásticos como de los centros quirúrgicos del país, porque sin duda Colombia es un destino seguro para la Cirugía Plástica, porque tenemos estándares internacionales y somos un país fuerte en Seguridad del Paciente”, anotó la doctora Lina Triana, presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética – ISAPS-.

Colombia se ubica en el Top 10 de los países que realizaron más procedimientos quirúrgicos de Liposucción: 39.744 y abdominoplastia: 20.195 y del ranking total por categoría de cuerpo y extremidades: 104.485. Igualmente, con 28.288 procedimientos, el país está incluido en el Top 10 de procedimientos no quirúrgicos de depilación.

El total de las intervenciones en cara y cabeza fue de 93.304, siendo la número uno la cirugía de párpados con 24.932, seguida por la rinoplastia: 16.809, el injerto de grasa facial y periorbital para aumentar el volumen facial:13.711, el aumento de labios: 10,701, el levantamiento de cuello: 6.306 y el estiramiento facial: 8.259. Otros procedimientos como levantamiento de cejas, cirugía de orejas y contorno óseo facial tuvieron un total de 6.284, 4.081 y 2.222 respectivamente.

En cuanto a las cirugías plásticas realizadas en cuerpo y extremidades el total fue de 104.485 de los cuales 39.744 fueron de liposucción (primer lugar), 29.578 fueron de aumento de glúteos, 20.195 de abdominoplastia, 5.868 de levantamiento de muslos y brazos, 1.606 de levantamiento de glúteos y 4.911 de labioplastia y rejuvenecimiento vaginal, procedimientos que mejoran los genitales de la mujer en pro de su bienestar, reestableciendo el tono muscular, la fuerza y el control de la vagina, incrementando así el placer sexual y mejorando la relación de pareja.

“Labioplastia, reducción longitudinal del capuchón del clítoris, aumento de labios mayores, resección de labios menores, himenoplastia, perineoplastia, vaginoplastia y mejora del punto G, son los procedimientos más solicitados por las mujeres que tomando el control de su zona íntima y de su vida sexual le dan la importancia que merece para su bienestar”, indica la doctora Triana, pionera en procedimientos de cirugía plástica vaginal, quien permanentemente difunde el conocimiento en la materia, socializando novedosas técnicas con colegas en todo el mundo para que sean más los especialistas que contribuyan a que las mujeres se sientan más seguras en su ámbito sexual.

73.081 procedimientos quirúrgicos de senos fueron realizados en Colombia en 2023, destacándose el aumento con 28.606 y el levantamiento de senos con 18.173. Las intervenciones de reducción mamaria fueron 12.465. Explantaciones: 9.406 y procedimientos de ginecomastia: 4.430.

El más común de los procedimientos no quirúrgicos en Colombia (con 42% del total de 176.399) fue la aplicación de Toxina Botulínica con 74.653.

La suma de los procedimientos inyectables alcanzó la cifra de 125.782, además de la toxina botulínica, la aplicación de ácido hialurónico: 43.230 y de hidroxiapatita de calcio: 7.899.

Sobre el rejuvenecimiento facial, los resultados de la encuesta muestran 14.248 procedimientos entre tensado cutáneo no quirúrgico (10.878), peeling químico (998) y ablación completa (2.371).

Dentro de otros procedimientos no quirúrgicos, se destaca la depilación: 28.288, seguido por el tratamiento para la celulitis: 3.462 y la reducción de grasa sin cirugía: 4.619.

Comparando con 2022, la depilación aumentó en un 172%, pasando de 10.411 a 28.288.

En términos porcentuales, los procedimientos no quirúrgicos más comunes fueron: aplicación de toxina botulínica 42.3%, ácido hialurónico 24.5%, depilación 16.0%, tensado cutáneo 6.2% y aplicación de hidroxiapatita de calcio 4.5%.

Este informe refleja, en Colombia, una clara preferencia por los inyectables y la cirugía de liposucción y aunque las cifras del país en 2023 revelan una reducción con relación al año anterior, no cabe duda que este sigue consolidándose como un destino importante en el mundo, también para estos procedimientos.

“Colombia es un país maravilloso desde todo punto de vista, su geografía, su fauna, su clima, la flora, su gastronomía, el gran talento de su gente, su diversidad cultural… y por todo esto cada día aumenta el número de personas que quiere venir al país y si además tenemos excelentes especialistas en medicina, en cirugía plástica estética, unidos con el ente regulador, trabajando para promover a Colombia como epicentro de salud del continente suramericano, pues lograremos posicionar más y mejor a nuestro país.

En Colombia tenemos infraestructura estupenda y tecnología de punta instalada en clínicas y hospitales, universidades que gradúan médicos y especialistas de la salud muy bien formados. Colombia a parte de la habilitación en salud que se debe tener en consultorios médicos y en las clínicas y hospitales donde se realizan las cirugías, maneja estándares muy altos de calidad y sistemas de acreditación nacionales no obligatorios como el Icontec y una nueva habilitación en salud que está empezando en nuestro país y cuando se compara todo esta serie de parámetros con los internacionales, vemos que estamos cumpliendo incluso más que lo exigido a nivel internacional.

Debemos mostrar esto al exterior para que vean que aparte de la riqueza natural y cultural, tenemos avances, innovación, tecnología, infraestructura y seguridad para los pacientes. Los cirujanos plásticos colombianos además de contar con experiencia certificada somos pioneros en el mundo con técnicas, por ejemplo, en cuanto a contorno corporal, definición en lipoescultura, lipoinyección glútea y cirugía plástica vaginal, entre muchos otros procedimientos. Debemos continuar con el trabajo de Educación médica permanente y con las campañas que sigan dejando en alto el nombre de Colombia y de nuestros especialistas dedicados a la investigación, al mejoramiento continuo, a la producción de contenido científico y a la práctica responsable de la especialidad para mejorar la calidad de vida de las personas”, puntualizó Lina Triana.

Cifras en el mundo

Al igual que en 2022, la liposucción fue el procedimiento quirúrgico más común en 2023, con más de 2.2 millones, seguido de la mamoplastia de aumento, la blefaroplastia, la abdominoplastia y la rinoplastia.

Los procedimientos no quirúrgicos más populares son la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación, el tensado de piel no quirúrgico y la reducción de grasa no quirúrgica.

Todos los procedimientos faciales y de cabeza muestran un notable crecimiento respecto al año anterior, con más de 6.5 millones de procedimientos y un aumento del 19.6%. Los procedimientos principales fueron la blefaroplastia con más de 1.7 millones y un aumento del 24%, la rinoplastia con 1.1 millones de procedimientos y un aumento del 21.6%, y el aumento de labios/procedimiento perioral con 0.9 millones y un aumento del 29%. Hubo 4.1 millones de procedimientos de mama (reducción del 5% con relación a 2022) y 5.1 millones de procedimientos corporales y de extremidades ( reducción del 0.4% con relación a 2022).

La liposucción fue el procedimiento quirúrgico más común para las mujeres a pesar de tener una reducción del 2.9% respecto al año anterior.

La blefaroplastia es el procedimiento quirúrgico más popular entre los hombres, reemplazando a la liposucción.

La mayoría de las mamoplastias de aumento (53.7% del total) y rinoplastias (65.8%) se realizaron en personas de 18 a 34 años, mientras que las inyecciones de toxina botulínica fueron más populares entre aquellos de 35 a 50 años (49% del total).

La toxina botulínica sigue siendo el procedimiento no quirúrgico más común tanto para hombres como para mujeres y en todos los grupos de edad, con 8.9 millones de procedimientos realizados por cirujanos plásticos en todo el mundo. En segundo lugar, los procedimientos de ácido hialurónico aumentaron un 29% a 5.6 millones.

Comentando sobre los resultados globales, el doctor Gianluca Campiglio, Editor de la Encuesta Global y cirujano plástico en Italia, manifestó: «A pesar de las obvias diferencias culturales y sociales de un país a otro, que hacen que ciertos procedimientos sean más solicitados en algunas áreas geográficas y menos en otras partes del mundo, los resultados de la Encuesta muestran un aumento significativo a nivel mundial en los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos destinados a mejorar la apariencia estética del cuerpo.”

Aunque el 85.7% del total de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos son realizados a mujeres, “los procedimientos realizados a hombres ven un aumento mayor, explicado principalmente por el incremento de procedimientos quirúrgicos a hombres en la cara y la cabeza”, puntualizó el Dr Campiglio.

Estadísticas por país

Una vez más, Estados Unidos realizó la mayoría de los procedimientos en todo el mundo con más de 6.1 millones de procedimientos, seguido de Brasil con 3.3 millones, que lidera en procedimientos quirúrgicos con 2.2 millones. Se estima que Estados Unidos y Brasil tienen la mayor cantidad de cirujanos plásticos, seguidos de Japón, India, China y Corea del Sur.

«Considerando que los procedimientos médicos en el extranjero (‘turismo médico’) son cada vez más populares y que la regulación y las pautas de seguridad difieren significativamente de un lugar a otro, alentamos a los pacientes a elegir un cirujano plástico certificado y especializado, capacitado y experimentado en el procedimiento. En ISAPS, estamos trabajando para inspirar y fomentar la excelencia en Educación en Procedimientos Quirúrgicos y No Quirúrgicos con fines estéticos a Nivel Mundial® en pro de la seguridad de nuestros pacientes», señaló el doctor Fabián Cortiñas, director del Comité de Comunicaciones de ISAPS y cirujano plástico en Argentina.

Innovación, Investigación y Seguridad del Paciente

Más de mil asistentes de noventa países reunidos en Cartagena, Colombia, para discutir las últimas investigaciones científicas, innovaciones y problemas de seguridad del paciente en cirugía plástica estética. Los implantes mamarios, la blefaroplastia, la liposucción y la rinoplastia son algunos de los procedimientos más discutidos en el Congreso médico científico.

Según la doctora Lina Triana, Presidenta de ISAPS y cirujana plástica en Colombia, «el Congreso Mundial de ISAPS 2024 es el evento principal en cirugía plástica estética, en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos con fines estéticos, reuniendo a algunos de los mejores cirujanos plásticos internacionales para discutir las últimas investigaciones, innovaciones y tendencias en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos con fines estéticos para mejorar la seguridad del paciente».