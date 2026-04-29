Coca-Cola y aliados impulsan el turismo regenerativo en Nuquí a través del Festival Chocozón

La iniciativa Regenera Nuquí conectó a comunidades, aliados y visitantes en una experiencia cultural y territorial que promueve oportunidades durante todo el año en esta región de Colombia.

En el marco del Festival Chocozón, Coca-Cola Colombia en articulación con la Universidad EAN, AmCham, WERO, Mochileros.co y líderes del territorio, acompañó el desarrollo de Regenera Nuquí, una iniciativa que busca fortalecer un modelo de turismo regenerativo construido desde la comunidad, enfocado en el bienestar del territorio y en diversificar la oferta turística promoviendo la llegada de visitantes más allá de la temporada de ballenas y generando nuevas oportunidades durante todo el año.

Durante cuatro días, del 24 al 27 de abril, Nuquí fue escenario de una agenda que integró recorridos culturales, experiencias gastronómicas, espacios de conversación y actividades en la naturaleza.

Esta experiencia permitió a líderes, medios y aliados recorrer el territorio, conversar con la comunidad y conocer de cerca el proceso que se viene construyendo en el territorio, enfocado en el desarrollo de un modelo de turismo regenerativo que promueve experiencias alrededor de la cultura local, la conexión con la naturaleza y la implementación de soluciones para la gestión de residuos, junto con el fortalecimiento de capacidades en la comunidad. Esta iniciativa funcionó como un piloto para evaluar la experiencia turística y recoger aprendizajes que contribuyan a mejorar la calidad del servicio en el territorio.

El festival incluyó actividades como el recorrido por los murales de “Colores de Nuquí”, una iniciativa construida con la comunidad que, a través del arte, fortalece la identidad y la apropiación del territorio. También se realizó un tour gastronómico que reunió a restaurantes locales y cocinas tradicionales, en el cual se vivió el concurso Saberes y Sabores, un espacio que convocó cerca de 300 personas para visibilizar los festivales ya existentes en el territorio como el Festival de la Piangua, Cocina Viva y Cocina Ancestral de Jovi, con el propósito de compartir preparaciones locales, reconocer técnicas y amplificar la riqueza culinaria del Pacífico.

A esto se sumaron espacios culturales abiertos como la noche de chirimía y cumbancha, una experiencia participativa en la que asistentes y comunidad se conectaron a través de la música y el baile. Además, se desarrollaron actividades de turismo regenerativo, como recorridos por los manglares, kayak y actividades de sanación, guiados por actores locales, incluyendo Carlitours, Somos Nuquí, Museo Melelé, Changueros Tour y Kilombo, que permitieron a los visitantes conocer el territorio desde su biodiversidad y su relación con la comunidad, promoviendo una conexión más consciente con el entorno.

Todas estas acciones hacen parte de un proceso que busca diversificar la oferta turística de Nuquí, tradicionalmente concentrada en la época de avistamiento de ballenas, y abrir nuevas oportunidades para la comunidad durante todo el año. A la fecha, más de 500 personas han participado en este proceso de co-creación, en alrededor de 10 actividades como capacitaciones, talleres, eventos y la creación de una guía turística que responden a la identidad de la comunidad y a las dinámicas locales.

“Este espacio nos permitió compartir lo que estamos construyendo junto a la comunidad y nuestros aliados, y entender cómo el turismo puede convertirse en una forma de cuidar el entorno y generar oportunidades para quienes viven en el territorio. Regenera Nuquí es una invitación a escuchar, aprender y seguir fortaleciendo este proceso de manera conjunta”, afirmó Juan Pablo Corredor, Director de Asuntos Públicos para Coca-Cola Colombia y Venezuela.

Con iniciativas como esta, Coca-Cola Colombia continúa trabajando en su plataforma Nos Une El País Que Queremos y reafirma su compromiso de acompañar iniciativas que nacen desde los territorios, trabajando de la mano con comunidades y aliados para impulsar oportunidades, fortalecer capacidades locales y contribuir al desarrollo de proyectos que generen impacto en el largo plazo.