Cinemas de Neiva, próximos a abrir sus salas nuevamente

Neiva ha liderado en la actual pandemia del Covid-19, varios de los planes pilotos que se han hecho para la reapertura económica, en varios sectores.

La Administración Municipal, que lidera el alcalde Gorky Muñoz Calderón, han abanderado varios de los pilotos, que el gobierno nacional ha aprobado, como el tema de gastro bares, lo que permite que próximamente los cinemas de la capital huilense, hagan su reapertura para esta época de fin de año y suplir un poco la crisis.

Ya se han visitado los cines que ven la necesidad urgente de abrir y que por fortuna, cumplen con los protocolos de bioseguridad en Neiva.

Funcionarios de la Alcaldía de Neiva, han realizado las respectivas revisiones y se espera que en los próximos días, reabran sus puertas para el disfrute de los cinéfilos.

Cinemark Colombia

La empresa chilena ya anunció que el próximo 26 de noviembre regresan con las películas del momento, en algunas ciudades del país.

Cine Colombia

Cine Colombia no abrirá sus salas en lo que resta de año. El presidente de la compañía, Munir Falah, informó que con el fin de no generar expectativas a sus clientes, los Multiplex de la firma en todo el país no se abrirán durante estos meses que quedan de 2020.