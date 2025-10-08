Ciclovía de la Carrera Segunda, al norte de Neiva, afectada por imprudencias viales

La ciclorruta de la Carrera Segunda, que se encuentra en un cronograma de señalización, ya comenzó a sufrir afectaciones producto de imprudencias viales por parte de conductores que invaden este espacio.

Agentes de tránsito refuerzan controles allí para evitar la invasión y el daño de estas zonas.

La ciclovía contigua al aeropuerto, que está siendo intervenida, ya comenzó a sufrir afectaciones en los tachones recién instalados.

Estos dispositivos de seguridad vial que tienen como propósito separar la ciclovía de la avenida, han sido embestidos y aplastados por conductores tanto de motos como de carro, quienes por adelantar, invaden la ciclovía, generando daños en esta infraestructura y riesgo para los ciclistas y peatones.

La cartera de Movilidad se encuentra reforzando los operativos en las diferentes ciclovías de la ciudad, impartiendo comparendos a quienes realicen esta contravención establecida en el Código Nacional de Tránsito con D5, que tiene una multa de 30 SMLMV, es decir 1.423.500.