«Celebramos el posicionamiento del Huila como primer productor de café del país»

Con una producción de 2.523.904 sacos de 60 kilos de café, que representan el 19,65% de la cosecha nacional, el Huila se consolida desde hace 15 años como líder en producción de café a nivel nacional.

El Gobernador Rodrigo Villalba Mosquera celebró las cifras reveladas este miércoles 12 de noviembre por la Federación Nacional de Cafeteros, donde se destaca que el departamento del Huila con una participación del 19,65% de la cosecha nacional, se ratifica como primer productor de café del país.

Pero las buenas noticias entregadas en el marco del Precongreso Cafetero 2025 celebrado en la ciudad de Pereira van más allá, pues el departamento del Huila también se destacó en materia de productividad, con un promedio de 21.8 sacos de café por hectárea al año, lo que lo ubica por encima del promedio nacional de 19.7 sacos por hectárea.

Para el mandatario de los huilenses, este logro es posible gracias al esmero y dedicación de las más 87,700 familias cafeteras, que le permite al departamento liderar la producción en cuanto a volumen y calidad de café, lo que se ve reflejado en las recientes subastas, donde el producto cafetero huilense es muy apreciado por compradores internacionales.

Liderando el ranking nacional

De acuerdo a datos entregados por el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Alberto Bahamón Jaramillo, el Huila con un aporte de 2,5 millones de sacos de 60 kilos que representan el 19.65 % de la producción nacional, lideró el ranking de los 15 departamentos de vocación cafetera del país.

Antioquia se ubicó en el segundo lugar de producción de café en el país, con el 14.2% del total nacional. Le siguieron Tolima, con el 12.46%; Cauca, con el 10.43%; y Caldas, con el 7.57% de la producción nacional.

En cuanto al área cultivada en café, el Huila cuenta con 149.487 hectáreas sembradas, de las cuales 115.818,2 hectáreas se encuentran en producción, mientras que las áreas sembradas en los 15 departamentos cafeteros del país alcanzan las 651.699,3 hectáreas.

Es de resaltar que el valor de las exportaciones de café huilense en el periodo enero-julio de 2025 también creció, alcanzando los 698,64 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 67,9% con respecto a igual periodo de 2024, reflejado en mayores ingresos para las familias caficultoras.

Es por esto que el compromiso del Gobierno Departamental “Por un Huila Grande” con el sector cafetero ha sido decidido, y se refleja en los proyectos e inversiones por más de $20.000 millones, que se han destinado para mejorar la productividad y calidad del grano, apostándole igualmente a la agregación de valor.

En ese sentido se han impulsado proyectos para la renovación de cafetales, implementación de plantas de fertilizantes, reducción del impacto ambiental en el proceso de beneficio de café mediante la entrega de equipos de punta e instalación de filtros verdes y procesos de agregación de valor con la entrega de equipos de secado, y procesos de agroindustrialización con sistemas de torrefacción.