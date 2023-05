Casagua y ‘Acciones por Neiva’, continúan incansables recorriendo las comunas de Neiva

Germán Casagua y ‘Acciones por Neiva’ no se detienen recorriendo las comunas de Neiva y llevando a cada persona a conocer este proyecto de Ciudad, sin importar las altas temperaturas de estos últimos días en la capital del departamento del Huila.

En esta oportunidad, la visita fue a la Comuna 8.

El proceso de recolección de firmas del Grupo Significativo de Ciudadanos ‘Acciones por Neiva’ continúa sin descanso y en dicho proceso se han sumado diferentes personas que creen en este movimiento independiente.

En esta ocasión, el recorrido fue para la Comuna 8, un sector con diferentes problemáticas sociales que sus mismos habitantes cuentan con preocupación.

En este sentido, las comunidades hablan de temas como la inseguridad y el deterioro de la malla vial, especialmente en las vías principales, la falta de espacios deportivos y culturales que podrían permitir a los niños y jóvenes alejarse de las drogas y la delincuencia, y la falta de transporte público que dificulta su movilización.

“Tenemos muchos jóvenes y muchos niños menores de 10 años en las calles. Necesitamos presencia bien sea de la Policía o de Bienestar Familiar; para nadie es un secreto que la Comuna 8 es una comuna difícil debido a los niños que están tomando el mal camino y no están siendo direccionados en temas como estudio, deporte, recreación y cultura. Además, no tenemos colectivos, solo tenemos dos rutas, las cuales son demasiado demoradas, entonces no tenemos transporte constante”, expresó Ana Virginia Avilés Cuellar, habitante de la Comuna 8 de Neiva.

A pesar de este panorama, en esta comuna de Neiva se encuentran personas que día a día luchan por sacar a sus hijos y sus comunidades adelante, anhelando con ello un contexto en el que se puedan sentir tranquilos.

“Somos personas trabajadoras, honestas, que hemos querido criar a los hijos bien algunos y algunos otros que pues por carencia de otras cosas no han perfilado bien a sus hijos por el buen camino, esto hace que la Comuna se vea de esta forma, pero en general la Comuna 8 somos habitantes que queremos el progreso para ella, que nos gusta trabajar, que somos honestos y responsables”, afirmó Ana Virginia Avilés.

Al respecto del tema, Germán Casagua mencionó: “Recorrimos la Comuna 8, una comuna en donde los habitantes nos expresaban la preocupación por los altos índices de inseguridad, una malla vial en pésimas condiciones, ese es el clamor de los ciudadanos. Además, tuvimos el acompañamiento de muchas personas, eso nos motiva a seguir sumando, a seguir trabajando para recuperar nuestro Municipio, seguir pidiendo el apoyo a muchos neivanos que nos respalden con su firma para poder gozar de esa independencia que siempre nos ha caracterizado, en donde se busca siempre tomar las decisiones que garanticen el desarrollo de nuestro Municipio”.

Finalmente, vale mencionar que los barrios y sectores visitados en la Comuna 8 fueron Panorama, Urbanización Peñón Redondo, Acacias, La Florida, Los Alpes, La Paz, Siglo XXI, Las Cristalinas, San Carlos, Las Américas, Los Parques, entre muchos otros.

Más allá de los problemas sociales

La comuna 8 es uno de los sectores que sus mismos habitantes perciben que han sido abandonados por la Administración Municipal, lo que los lleva acumular problemáticas especiales, además de las ya mencionadas. Uno de ellos es la falta de conexión del servicio de Internet, lo que no les permite que sus hijos tengan una educación completa.

“Los amigos de lo ajeno empezaron a robar el cable de Internet, entonces la empresa prestadora del servicio, al ver esta situación, se retiró de muchas zonas de la Comuna 8. Frente a esto, se tomaron cartas en el asunto y la inseguridad se detuvo un poco, pero ahora las empresas no quieren volver. Hay madres desesperadas porque necesitan este servicio para la educación de sus hijos, muchos de ellos pierden materias por esta situación”, aseguró Libardo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Versalles.

Finalmente, Casagua Bonilla destacó: “Seguiremos invitando a todos los neivanos a que se unan a este proyecto político, ya recorrimos las comunas, vamos a continuar con los corregimientos, ya estuvimos en Fortalecillas y en El Caguán, vamos ahora para Guacirco y seguramente vamos a seguir recorriendo también toda la zona rural de nuestro Municipio”.