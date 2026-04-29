Cámara de Comercio del Huila estrena el Laboratorio Empresarial 360°: un espacio para convertir ideas en negocios reales

Con el objetivo de que los empresarios del sur del Huila cuenten con un lugar para aprender haciendo, validar sus ideas y fortalecer su competitividad, la Cámara de Comercio del Huila inauguró en su Seccional Pitalito el Laboratorio Empresarial 360°.

Un sueño que tuvo su inicio hace aproximadamente dos años y medio, donde se dieron los primeros avances para convertir la Seccional Pitalito no solo en una sede física, sino en un espacio dejara de ser solamente una sede física y se convirtiera en un lugar donde los empresarios pudieran poner a volar su creatividad.

Así nació el Centro Empresarial de Innovación, Gastronomía y Agroindustria, donde inicialmente abrieron sus puertas los ambientes de agroindustria con café y el ambiente de gastronomía.

Esta iniciativa amplía la apuesta institucional por la innovación y el desarrollo productivo en una región que concentra el 24,04% del tejido empresarial del departamento (9.443 empresas) y aporta indicadores clave del agro huilense, como el 41% del café, el 75% de la caña panelera y el 43% del aguacate, además de 570 empresas con RNT.

El Laboratorio 360° fue concebido como un ecosistema práctico para impulsar procesos de innovación, marca, diseño y prototipado, con una ruta de atención que inicia con un diagnóstico empresarial, continúa con talleres, asesorías o mentorías según la necesidad, y culmina con entregables concretos como portafolios, piezas de comunicación, fotografía de producto, diseño de empaques y validación de prototipos, incluyendo herramientas como impresión 3D cuando aplique.

“Hoy inauguramos un laboratorio, sí. Pero, en el fondo, inauguramos una decisión: seguir mejorando nuestros servicios y ser más útiles, cercanos y oportunos para ustedes, porque las necesidades del empresario son nuestras prioridades”, afirmó Lina Marcela Carrera, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila.

En este laboratorio el empresario encuentra acompañamiento para proyectarse con más fuerza, comunicar con más intención y competir con una identidad sólida.

“Lo que está en la mente se vuelve tangible. Aquí se revisa y valida el prototipo, se hacen pruebas, ajustes y mejoras. Este laboratorio existe para que los empresarios puedan avanzar sin gastar de más, con guía técnica y con resultados concretos”, agregó Lina Marcela Carrera.