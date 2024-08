Betty la Fea, La Historia Continúa, renovada para una segunda temporada después del éxito global en Prime Video

A solo unas semanas de su estreno, Prime Video ha anunciado que la serie favorita de los fans, Betty la Fea, La Historia Continúa, ha logrado un doble hito: romper un nuevo récord global de audiencia para un título de América Latina en la historia de Prime Video y haber sido renovada para una segunda temporada, además de convertirse en la serie o película más vista de todos los tiempos en Prime Video en Colombia.

“El fenomenal éxito de Betty la Fea, La Historia Continúa subraya el compromiso de Prime Video de compartir historias locales icónicas de la región de calidad excepcional que resuenan profundamente con nuestros clientes de todo el mundo», dijo Paulo Koelle, Director de Prime Video América Latina.

«La estrategia de Prime Video en América Latina ha sido centrarse en lo que realmente importa, tomando riesgos calculados para ofrecer a nuestros clientes todo el contenido que desean en un solo lugar y estamos muy emocionados de traer de vuelta a Betty para otra temporada”.

Betty la Fea, La Historia Continúa, producida por Estudios RCN, es una sensación global que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo con sus tramas que celebran el empoderamiento femenino. Cuando el público conoció al personaje de Betty por primera vez, hace 25 años, se cuestionaron la definición y la percepción de la belleza.

La nueva ‘Betty’ de Prime Video ha vuelto para compartir lecciones de vida valiosas que son tanto entretenidas como inspiradoras, demostrando aún más cómo este personaje y sus experiencias resuenan profundamente en los corazones de la audiencia.

“Continuar la historia de Betty la Fea sin la pluma magistral de Fernando Gaitán fue un enorme desafío. Sin embargo, Amazon Studios y Estudios RCN se unieron en la búsqueda de las voces adecuadas y, junto con talentos originales y nuevos, creamos una historia que conserva el ADN original y es moderna, fresca y rebosante de nostalgia al mismo tiempo”, señaló Javiera Balmaceda, quien lidera el equipo de contenidos originales para América Latina, Canadá y Australia de Amazon Studios.

“Estamos muy complacidos con el éxito fenomenal de esta primera temporada y esperamos con ansias deleitar a nuestra audiencia con una segunda temporada aún más llena de emoción”.

La primera temporada introdujo con éxito, una vez más, a la mayoría del elenco original, mientras enfrentaban una variedad de desafíos personales y profesionales. La segunda temporada promete ser igual de entretenida e impredecible que siempre, mientras sigue explorando la evolución de nuestros queridos personajes junto a nuevos personajes y navegando por giros inesperados en la trama.

