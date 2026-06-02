Así viven las mujeres con deficiencia de hierro, un trastorno que pone en riesgo su salud

El 34,1% de las mujeres en edad fértil de 13 a 17 años, en Colombia, padece de anemia.

Más de la mitad de las mujeres embarazadas de 13 a 49 años, en Colombia, tiene anemia.

Conoce algunos testimonios de mujeres que han padecido de la deficiencia de hierro y cómo incidió en su cuerpo.

La deficiencia de hierro es una condición en la que el cuerpo no cuenta con suficiente hierro para producir hemoglobina, una proteína esencial en los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los tejidos.[1] Cuando las reservas de hierro se agotan puede resultar en anemia por deficiencia de hierro, un problema de salud pública que afecta principalmente a las mujeres en edad reproductiva[2]. Según la OMS, la anemia afecta especialmente al 30% de las mujeres en edad fértil (15-49 años) y al 37% de las mujeres embarazadas[3].

En Colombia la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro tiene también estadísticas similares: en mujeres en edad fértil de 13 a 17 años fue de 34,1 %[4]. Cansancio, dolor de cabeza, pérdida de concentración, debilidad muscular y palidez son algunos de los síntomas más comunes de la anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, estos síntomas pueden pasar por alto y ser atribuidos al estrés diario. En otros casos, se pueden presentar mareos, uñas quebradizas, caída del cabello[5] e incluso una mayor susceptibilidad a infecciones[6].

“Empecé a notar un flujo demasiado abundante durante mi periodo menstrual, lo cual no era normal. Empecé a sentir muchos mareos, un agotamiento constante y una dificultad para concentrarme en cualquier actividad que realizara durante el día. Incluso, al salir a la calle, experimentaba una sensación que puedo relacionar con la desorientación. Luego que estos síntomas fuesen más y más constantes, mi ginecóloga me aconsejó realizarme un examen que, finalmente, me detectaría la anemia”, comenta una paciente, quien gracias a una consulta con su médico pudo detectar a tiempo esta condición.

En el caso de las mujeres embarazadas, el panorama es aún más preocupante. La anemia puede aumentar el riesgo de partos prematuros, bebés con bajo peso al nacer e incluso afectar la interacción madre-hijo después del parto[7]. A nivel nacional, la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en mujeres gestantes de 13 a 49 años fue de 59,2 %[8], lo que refleja la urgencia de atender este problema.

“Durante el embarazo experimenté diferentes síntomas, entre los que predominaba una sensación constante de agotamiento, mucho sueño durante el día, mi piel se fue resecando pese al uso de cosméticos hidratantes, tuve una pérdida acelerada del cabello y, además, empecé a sentir taquicardia, que fue lo que más me preocupó y me llevó a hacerme un examen de hemograma, por recomendación de mi ginecóloga”, relata una mujer respecto a su experiencia de padecer anemia en su proceso gestacional.

¿Por qué ocurre la anemia por deficiencia de hierro? Conoce las raíces del problema

Esta condición tiene múltiples causas, entre las más comunes destacan:

Dieta pobre en hierro: muchas mujeres no consumen suficientes alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, legumbres y vegetales de hoja verde.[9] Pérdidas de sangre menstruales y no menstruales: los ciclos menstruales abundantes pueden agotar las reservas de hierro en el cuerpo de las mujeres.[10] También, se puede deber a problemas de pérdida de sangre interna, por ejemplo, en el sistema digestivo por úlceras, infecciones, hemorragias, entre otros[11]. Embarazo y lactancia: durante estas etapas, las necesidades de hierro aumentan significativamente dado que, el cuerpo utiliza el hierro para producir más sangre a fin de suministrarle oxígeno o alimento al bebé[12].

El camino hacia la solución

Algunas medidas clave para combatir la deficiencia de hierro y la anemia son:

Educación nutricional : consumir dietas equilibradas en el día a día que incluyan fuentes de hierro de origen animal y de origen vegetal en compañía y consumo de vitamina C para mejorar la absorción del mineral[13].

: consumir dietas equilibradas en el día a día que incluyan fuentes de hierro de origen animal y de origen vegetal en compañía y consumo de vitamina C para mejorar la absorción del mineral[13]. Incluir suplementación de hierro: considerar tomar suplementos de hierro bajo la recomendación de un médico. Estos pueden ayudar a recuperar el nivel ideal y mejorar tu energía[14].

Esta condición de salud no solo afecta la salud física de las mujeres, sino también su bienestar emocional y su energía para realizar tareas del día a día. De ahí la importancia de priorizar la educación en este tema y motivar a las mujeres a no normalizar los síntomas. Porque detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada historia, una mujer que merece vivir con fuerza y vitalidad.

P&G Health, la división de salud de P&G, por medio de la campaña “Colombianas de Hierro” busca concientizar a las mujeres sobre la importancia del hierro en todas las etapas de la vida, promoviendo no solo la detección temprana de la deficiencia, sino también fomentando los hábitos saludables.

Por medio del Anemitest, una herramienta diseñada para evaluar el nivel de riesgo de deficiencia de hierro y anemia, podrás identificar posibles riesgos y recibir la recomendación de ir al médico. Recuerda, ¡mide tu nivel de hierro!

—

[1] https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-cuenta-con-estrategia-para-prevenir-anemia-en-primera-infancia-.aspx

[2] https://espanol.womenshealth.gov/a-z-topics/iron-deficiency-anemia

[3] World Health Organization (2024). Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anaemia

[4] https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/prevencion_de_la_anemia_guia_conceptual_y_metodologica.pdf

[5] https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/iron-deficiency-anemia/symptoms-causes/syc-20355034

[6] https://revalnutricion.sld.cu/index.php/rcan/article/view/1486/2059

[7] https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/anemia-during-pregnancy/art-20114455

[8] https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/prevencion_de_la_anemia_guia_conceptual_y_metodologica.pdf

[9] https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002422.htm

[10] https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/iron-deficiency-anemia/symptoms-causes/syc-20355034

[11] https://www.msdmanuals.com/es/professional/hematolog%C3%ADa-y-oncolog%C3%ADa/anemias-causadas-por-deficiencia-de-la-eritropoyesis/anemia-ferrop%C3%A9nica?ruleredirectid=752#Fisiopatolog%C3%ADa_v968992_es

[12] https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/anemia-during-pregnancy/art-20114455

[13] https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002404.htm

[14] https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/anemia-during-pregnancy/art-20114455