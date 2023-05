¿Asamblea de Fecode terminó en pelea?

Así fue el vergonzoso hecho, que sucedió en la II Asamblea Extraordinaria de la Federación Colombiana de Educadores FECODE.

Según testigos, varios asistentes se fueron a los golpes con el Presidente.

Fecode se pronuncia al respecto

Mientras se discutía la propuesta del nuevo estatuto docente,el presidente Carlos Rivas estaba en tarima con varios asambleístas. Hubo un momento en que uno de los asistentes intentaron tomar el micrófono, pero el hombre no lo soltó y se cayó de espaldas, provocando también la caída del presidente de la

Por el incidente, algunos asistentes se acercaron e intentaron calmar los ánimos, solo que el implicado seguía discutiendo. «¿Cómo me van a pegar? Me cortó la mano Rivas. Rivas, mire cómo me cortó la mano. Así no es», se escucha decir en otro video, mostrando cómo quedo su dedo.