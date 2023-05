Actriz dice que fue raptada por extraterrestres

La actriz de Pedro el Escamoso, Sandra Reyes, ha sido tendencia recientemente, debido a que asegura haber tenido contacto con extraterrestres, por lo que ha sido burlada por muchos en redes sociales, mientras que hay quien le creen y la apoyan.

En una entrevista contó su experiencia paranormal con el mundo extraterrestre, asegura que fue raptada por estos y estuvo en una nave espacial.

“Hace mucho me llevaron a una nave y en ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Yo pensé que era una especie de sueño, pero sí. Hace muchos años me subí a una y me sorprendió porque era transparente. Yo me subí y no había nada, era completamente transparente. Lo que pasa es que en ese momento no lo entendía, pero despuesito me llegó el libro”.

Esta abducción, habría ocurrido hace varios años “yo estaba en un centro comercial hace muchos años y en ese centro comercial me pasó por en frente una señora con un carrito de libros. Paró frente a mí y un libro llamado El Rescate de la Tierra, que estaba lleno de ovnis, quedó frente a mi. Yo compré ese libro”, cuenta la actriz.

Asegura también que los extraterrestres no existen hace mucho en la Tierra, pero dijo que sí son los encargados de infundir miedo en la humanidad.

Dijo que tras subir a la nave fue sacada de la Tierra para una «atmósfera rara», además dijo que no recuerda mucho de lo que vivió allí pero que eso la llevó a creer, con el tiempo, en la existencia de vida extraterrestre.

Sandra invitó a que quienes hayan tenido experiencias paranormales, lo hablen sin temor al qué dirán.