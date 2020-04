1.910 solicitudes de permisos de funcionamiento, recibió la Alcaldía de Neiva en un día

Del total de solicitudes recibidas, dando cumplimiento al Decreto 0520 de 2020, hasta la fecha se han revisado 615 permisos.

Luego de que la Administración Municipal en cabeza del Alcalde Gorky Muñoz Calderón decidiera habilitar un formulario de solicitud, a través de la página web de la Alcaldía de Neiva www.alcaldíadeneiva.gov.co, para aquellas empresas o sectores de la economía que pueden abrir sus puertas, como el de la construcción, manufactura, automotores, parqueaderos, entre otros, se han recibido un total de 1.910 peticiones.

“La página se habilitó el día domingo a las 10:00 de la mañana y a la fecha hemos recibido 1.910 solicitudes de empresarios, de esas se han revisado 615, se han aprobado 350 y no se han aprobado 265; es un trabajo de revisión, de control, que nos va a permitir a la Administración Municipal poder llevar de la mejor manera la apertura de estos dos sectores, manteniendo la premisa de que el principal problema es el contagio, entonces como tenemos que regular, se está haciendo revisión a las empresas que se les otorga el permiso”, dijo el Secretario de TIC y Competitividad José Alexander Díaz Méndez, encargado de este importante proceso.

El permiso sólo lo podrán solicitar aquellos sectores autorizados en el Decreto 0520 de 2020, emitido por la Administración Municipal Primero Neiva. “Los empresarios que consideran que pertenecen a estas actividades económicas hacen su solicitud, llena un formulario, registran su información, además ajuntan el Rut, Cámara de Comercio y el protocolo de bioseguridad que ha establecido el Gobierno Nacional a través de Ministerio de Salud”.

Sanciones

Advirtió que quien decida abrir su establecimiento de comercio sin el permiso municipal, podrá ser sancionado, ya que la Secretaría de Gobierno bajo la Dirección de Justicia y personal de Salud Municipal realizarán controles constantes en toda la ciudad a partir de este martes.

“Las empresas en Neiva que no tengan el permiso van a ser cerradas y van a tener una sanción, porque este es un problema serio, el problema del contagio, esto no ha pasado, tenemos que regular muy bien, e invitamos a la ciudadanía a que no perdamos la razón del verdadero problema que es el contagio, se están reactivando algunas actividades económicas porque así lo han dispuestos nuestros mandatarios, pero no podemos perder ese norte de tener control, esquemas de seguridad, de protección y de cuidarnos entre todos, porque hay que recordar que primero está la vida”, indicó el Secretario de TIC y Competitividad.

Exenciones

Hay que hacer algunas salvedades, el sector construcción no va a tener restricciones en la operación, sin embargo, el sector manufactura en las actividades que habilitó el Gobierno Nacional y Municipal pueden laborar, pero a puerta cerrada, bajo el esquema de plataformas y servicio de domicilios.

“Las actividades que la Administración Municipal habilitó como actividades conexas con todo lo que tiene que ver con las servitecas, la reparación y mantenimiento de vehículos, talleres, lavaderos, montallantas, centros de diagnóstico automotor, comercio de partes, repuestos y piezas, tienen que someterse al pico y nit que está establecido en el Decreto 520 emitido por la Alcaldía Municipal”.

Pico y NIT

Lunes: Cero, uno, dos, tres.

Martes: Cuatro, cinco, seis, siete.

Miércoles: Ocho, nueve, cero, uno.

Jueves: Dos, tres, cuatro, cinco.

Viernes: Seis, siete, ocho, nueve.

Un sólo registro

Debido a que algunas personas se han inscrito más de una vez, el Secretario hizo un llamado a la ciudadanía a tener mesura. “Queremos invitar a los empresarios y a los ciudadanos, a que no solo se registren una vez, ya que hemos encontrado personas que se ha registrado tres, cuatro y cinco veces, con una vez que se registren su solicitud va a ser revisada, validada y si cumple los requisitos aprobada, de no cumplir con los requisitos será denegada y se les informará por el correo que registraron en el formulario”, puntualizó José Alexander Díaz Méndez.