1.280 familias en Neiva disfrutan del mejoramiento de sus viviendas, gracias al gobierno “Huila crece”

La inversión que supera los $10.652 millones de pesos por parte del gobierno de Luis Enrique Dussán López, ha logrado mejorar la calidad de vida de los hogares rurales y de varias de las comunas en el municipio de Neiva.

Neiva, 8 de mayo de 2023. La importante inversión en mejoramientos locativos y de módulos habitacionales se viene ejecutando en la zona urbana y rural de Neiva, impactando a las familias más vulnerables de la capital de los huilenses.

De acuerdo con Migdonia Patiño, directora de Fonvihuila, en Neiva se realizan 1.280 mejoramientos de vivienda, apoyando a 59 familias afectadas por la ola invernal, 571 mejoramientos locativos se realizan en la zona urbana y 286 en la zona rural, y se mejoran las viviendas de 91 madres comunitarias, destacándose también el mejoramiento de módulos habitacionales de 273 familias en el sector rural del municipio, en corregimientos como San Luís y Vegalarga.

En la zona urbana en Neiva, son cerca de $3 mil millones los invertidos en las comunas 6, 8, 9 y 10. “El Gobierno departamental en cabeza del ingeniero Luis Enrique Dussán López, está realizando inversiones muy importantes en el municipio de Neiva, el proyecto de mejoramientos de viviendas urbanos, articulado con la administración municipal, donde se benefician 571 familias con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos. Es un proyecto muy bonito, porque estamos beneficiando a la población vulnerable, las mayores concentraciones de mejoramientos los encontramos en las comunas 8, 9, 10 y 6. Aquí estamos beneficiando a familias, personas con discapacidad, mujeres cabeza de hogar, victimas, pero sobre todo estamos mejorando la calidad de vida de niños y niñas del departamento del Huila”, indicó Patiño.

Cocinas, baños, paredes, pisos y puertas, forman parte de los mejoramientos realizados en cada una de las viviendas. Ana Gregoria Cardozo, habitante en la comuna 9 de la ciudad, quien recibió el apoyo en el mejoramiento de los pisos en las habitaciones y sala, así como el pañetado en las paredes en su vivienda, agradeció el apoyo del Gobierno Departamental. “Le doy las gracias al señor gobernador del Huila porque por él es que hoy gozo de una mejor vivienda, cómoda, me ha dado la oportunidad de que salí favorecida en este proyecto de mejoramiento de vivienda”, expresó.

Caso similar el de doña Carmen Gonzales, a quien se le mejoró pisos, baños y paredes en su vivienda. “Me siento muy feliz y agradeciéndole al señor gobernador por esa voluntad que nos ha brindado y a Fonvihuila porque ha hecho mi sueño una realidad, les agradezco inmensamente”.

Martha Lucía Reinoso, otra beneficiaria en el mejoramiento de su vivienda en la comuna 9, ve como día a día mejoran las paredes de su casa al realizarse el proceso de pañetado de las mismas. “Muy agradecida porque por lo menos yo tenía esa humedad que me estaba perjudicando mucho y mejor dicho, ya había perdido hasta la esperanza de que no me iba a salir pero gloria a Dios salí siendo una de las beneficiarias y me siento muy contenta”, manifestó.