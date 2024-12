Ya encendieron el gran árbol de Navidad del Rockefeller Center, en la ciudad de Nueva York

El árbol de 23 metros de alto, cuenta con una decoración de 50.000 luces multicolores, así como estrellas Swarovski con 3 millones de cristales.

La gigantesca pícea de Noruega, que este año procede de un pequeño pueblo de Massachusetts, también está coronada con una corona de estrellas Swarovski con 3 millones de cristales.

Durante la ceremonia de iluminación se presentaron varios artistas, entre ellos, la cantante mexicana, Thalia.

El día de Navidad, el árbol permanecerá iluminado durante 24 horas. Una vez finalizada la temporada navideña, el árbol se utilizará como madera para Hábitat para la Humanidad.

Algunos momentos grabados por los usuarios en redes sociales

This SoCal kid had it lit last night! Always a fun time lighting the tree at Rockefeller Center…

See you next year 🙂#NYC #RockefellerCenter pic.twitter.com/pNjSZMw3qD

— Mario Lopez (@mariolopezviva) December 5, 2024