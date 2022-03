Will Smith golpea a Chris Rock en Premios Óscar, por broma a su esposa

Chris Rock y Will Smith han protagonizado un penoso altercado durante la retransmisión de los Óscar 2022. Rock apareció en el escenario para presentar el Oscar al mejor largometraje documental e hizo una desafortunada broma acerca de que Jada Pinkett Smith estaría en ‘La teniente O’Neil’ por su cabeza rapada. Smith subió al escenario y abofeteó a Rock.

Todo ocurrió al realizar una breve rutina de comedia previa. Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane” (“Hasta el límite” en Latinoamérica, “La Teniente O’Neil” en España).

Aunque al principio parecía una broma, Smith volvió a su asiento y le gritó a Rock: «¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!«, visiblemente enfadado y fuera de sí. Muchos de los asistentes parecían atónitos por el altercado, sin saber si era una broma. Diddy fue el siguiente presentador durante la ceremonia, donde apareció para presentar la celebración del 50 aniversario de ‘El Padrino’. Diddy abordó la situación diciendo: “Will y Chris, vamos a resolver eso como familia. En este momento estamos avanzando con amor«.

La publicista de Will Smith, Meredith O. Sullivan, se acercó a él en la pausa comercial para tener una conversación. También durante la pausa de publicidad, Will Smith es apartado y consolado por Denzel Washington y Tyler Perry, quienes le indican que lo ignore. Will parece secarse las lágrimas de los ojos cuando vuelve a sentarse con Jada, con Denzel consolando a Jada y el representante de Will a su lado.

Pinkett Smith anunció el año pasado que se tuvo que afeitar la cabeza después de luchar contra la alopecia. La actriz dijo en una publicación de Instagram:

“Ahora, en este punto, solo puedo reírme… todos saben que he estado luchando contra la alopecia. De repente, un día… simplemente apareció así. Ahora, esto va a ser un poco más difícil de ocultar para mí. Entonces, pensé en compartirlo para que no hagan preguntas… Mamá tendrá que llevárselo al cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos… ¡y punto!”.

No es la primera vez

Chris Rock y Will Smith también se han visto envueltos en una polémica por Jada Pinkett-Smith en otra ocasión. En 2016, Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, debido a la falta de nominados de piel negra.

“Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (…) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo el cómico, en referencia a la comedia que el rapero y actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica.

Gana el Óscar y pide disculpas

Tras este incidente que fue catalogado como un escándalo y bochornoso espectáculo del también conocido ‘Príncipe del Rap’ en las redes sociales, Will Smith ganó la terna a Mejor Actor en los Oscar 2022. Al recibir el premio el actor aprovechó de manera indirecta para pedir una disculpa por su actitud más no a quién le ayudó a protagonizar el ya viral momento.